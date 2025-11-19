SinaisSeções
Prueba
Juan Jose Rodriguez Maldonado

Prueba

Juan Jose Rodriguez Maldonado
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
128
Negociações com lucro:
85 (66.40%)
Negociações com perda:
43 (33.59%)
Melhor negociação:
52.48 USD
Pior negociação:
-16.64 USD
Lucro bruto:
467.49 USD (7 975 pips)
Perda bruta:
-218.70 USD (5 171 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (29.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.13 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
44.77%
Depósito máximo carregado:
24.15%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.89
Negociações longas:
90 (70.31%)
Negociações curtas:
38 (29.69%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
1.94 USD
Lucro médio:
5.50 USD
Perda média:
-5.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-86.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-86.10 USD (9)
Crescimento mensal:
11.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
86.10 USD (5.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.21% (86.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.37% (243.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 128
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 249
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.48 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +29.57 USD
Máxima perda consecutiva: -86.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 15
ICMarkets-Live23
0.00 × 7
EGlobal-Classic3
0.05 × 96
ICMarkets-Live22
0.37 × 168
XMGlobal-Real 35
0.44 × 9
XMGlobal-Real 38
0.59 × 102
XMGlobal-Real 18
0.61 × 430
XMGlobal-Real 9
0.64 × 547
XMGlobal-Real 14
0.65 × 364
XMGlobal-Real 8
0.67 × 4321
XMGlobal-Real 43
0.67 × 2260
Prueba
Sem comentários
2025.11.21 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
