Negociações:
128
Negociações com lucro:
85 (66.40%)
Negociações com perda:
43 (33.59%)
Melhor negociação:
52.48 USD
Pior negociação:
-16.64 USD
Lucro bruto:
467.49 USD (7 975 pips)
Perda bruta:
-218.70 USD (5 171 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (29.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.13 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
44.77%
Depósito máximo carregado:
24.15%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.89
Negociações longas:
90 (70.31%)
Negociações curtas:
38 (29.69%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
1.94 USD
Lucro médio:
5.50 USD
Perda média:
-5.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-86.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-86.10 USD (9)
Crescimento mensal:
11.57%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
86.10 USD (5.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.21% (86.10 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.37% (243.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|249
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 38" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
|
EGlobal-Classic3
|0.05 × 96
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 35
|0.44 × 9
|
XMGlobal-Real 38
|0.59 × 102
|
XMGlobal-Real 18
|0.61 × 430
|
XMGlobal-Real 9
|0.64 × 547
|
XMGlobal-Real 14
|0.65 × 364
|
XMGlobal-Real 8
|0.67 × 4321
|
XMGlobal-Real 43
|0.67 × 2260
Prueba
Sem comentários
