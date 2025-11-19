SeñalesSecciones
Juan Jose Rodriguez Maldonado

Prueba

Juan Jose Rodriguez Maldonado
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 18%
XMGlobal-Real 38
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
128
Transacciones Rentables:
85 (66.40%)
Transacciones Irrentables:
43 (33.59%)
Mejor transacción:
52.48 USD
Peor transacción:
-16.64 USD
Beneficio Bruto:
467.49 USD (7 975 pips)
Pérdidas Brutas:
-218.70 USD (5 171 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (29.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.13 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
44.77%
Carga máxima del depósito:
24.15%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
2.89
Transacciones Largas:
90 (70.31%)
Transacciones Cortas:
38 (29.69%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
1.94 USD
Beneficio medio:
5.50 USD
Pérdidas medias:
-5.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-86.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-86.10 USD (9)
Crecimiento al mes:
11.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
86.10 USD (5.21%)
Reducción relativa:
De balance:
5.21% (86.10 USD)
De fondos:
15.37% (243.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 128
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 249
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 2.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.48 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +29.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -86.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live19
0.00 × 15
ICMarkets-Live23
0.00 × 7
EGlobal-Classic3
0.05 × 96
ICMarkets-Live22
0.37 × 168
XMGlobal-Real 35
0.44 × 9
XMGlobal-Real 38
0.59 × 102
XMGlobal-Real 18
0.61 × 430
XMGlobal-Real 9
0.64 × 547
XMGlobal-Real 14
0.65 × 364
XMGlobal-Real 8
0.67 × 4321
XMGlobal-Real 43
0.67 × 2260
Prueba
No hay comentarios
2025.11.21 10:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.19 14:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.19 14:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
