Total de Trades:
128
Transacciones Rentables:
85 (66.40%)
Transacciones Irrentables:
43 (33.59%)
Mejor transacción:
52.48 USD
Peor transacción:
-16.64 USD
Beneficio Bruto:
467.49 USD (7 975 pips)
Pérdidas Brutas:
-218.70 USD (5 171 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (29.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.13 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
44.77%
Carga máxima del depósito:
24.15%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
2.89
Transacciones Largas:
90 (70.31%)
Transacciones Cortas:
38 (29.69%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
1.94 USD
Beneficio medio:
5.50 USD
Pérdidas medias:
-5.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-86.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-86.10 USD (9)
Crecimiento al mes:
11.57%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
86.10 USD (5.21%)
Reducción relativa:
De balance:
5.21% (86.10 USD)
De fondos:
15.37% (243.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|249
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +52.48 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +29.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -86.10 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 38" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
|
EGlobal-Classic3
|0.05 × 96
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 35
|0.44 × 9
|
XMGlobal-Real 38
|0.59 × 102
|
XMGlobal-Real 18
|0.61 × 430
|
XMGlobal-Real 9
|0.64 × 547
|
XMGlobal-Real 14
|0.65 × 364
|
XMGlobal-Real 8
|0.67 × 4321
|
XMGlobal-Real 43
|0.67 × 2260
