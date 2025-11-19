- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
128
盈利交易:
85 (66.40%)
亏损交易:
43 (33.59%)
最好交易:
52.48 USD
最差交易:
-16.64 USD
毛利:
467.49 USD (7 975 pips)
毛利亏损:
-218.70 USD (5 171 pips)
最大连续赢利:
12 (29.57 USD)
最大连续盈利:
100.13 USD (6)
夏普比率:
0.24
交易活动:
44.77%
最大入金加载:
24.15%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.89
长期交易:
90 (70.31%)
短期交易:
38 (29.69%)
利润因子:
2.14
预期回报:
1.94 USD
平均利润:
5.50 USD
平均损失:
-5.09 USD
最大连续失误:
9 (-86.10 USD)
最大连续亏损:
-86.10 USD (9)
每月增长:
11.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
86.10 USD (5.21%)
相对跌幅:
结余:
5.21% (86.10 USD)
净值:
15.37% (243.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|249
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|2.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.48 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +29.57 USD
最大连续亏损: -86.10 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 38 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 15
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 7
|
EGlobal-Classic3
|0.05 × 96
|
ICMarkets-Live22
|0.37 × 168
|
XMGlobal-Real 35
|0.44 × 9
|
XMGlobal-Real 38
|0.59 × 102
|
XMGlobal-Real 18
|0.61 × 430
|
XMGlobal-Real 9
|0.64 × 547
|
XMGlobal-Real 14
|0.65 × 364
|
XMGlobal-Real 8
|0.67 × 4321
|
XMGlobal-Real 43
|0.67 × 2260
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
18%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
7
100%
128
66%
45%
2.13
1.94
USD
USD
15%
1:500