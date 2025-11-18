SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD2
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD2

Katsu Yamaguchi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
184 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 39%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
20 676
Gewinntrades:
13 622 (65.88%)
Verlusttrades:
7 054 (34.12%)
Bester Trade:
40 984.00 JPY
Schlechtester Trade:
-51 181.00 JPY
Bruttoprofit:
5 981 865.00 JPY (1 535 077 pips)
Bruttoverlust:
-5 078 276.00 JPY (1 352 729 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
57 (60 374.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
159 517.00 JPY (18)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
74.23%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
2.37
Long-Positionen:
9 777 (47.29%)
Short-Positionen:
10 899 (52.71%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
43.70 JPY
Durchschnittlicher Profit:
439.13 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-719.91 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-7 225.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-147 146.00 JPY (3)
Wachstum pro Monat :
3.51%
Jahresprognose:
42.58%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38 315.00 JPY
Maximaler:
380 860.00 JPY (24.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.20% (289 533.00 JPY)
Kapital:
14.96% (284 563.00 JPY)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD- 4186
USDJPY- 4159
EURJPY- 1300
GBPUSD- 1046
GBPAUD- 1011
EURAUD- 936
EURCAD- 865
EURCHF- 765
AUDUSD- 749
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPCHF- 518
GBPJPY- 516
EURGBP- 449
USDCAD- 409
AUDCAD- 377
AUDCHF- 329
USDCHF- 295
CHFJPY- 284
CADCHF- 262
EURNZD- 246
AUDJPY- 210
NZDCAD- 199
NZDUSD- 150
NZDCHF- 127
CADJPY- 79
GBPNZD- 67
NZDJPY- 61
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD- -437
USDJPY- 2K
EURJPY- 355
GBPUSD- -37
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 514
EURCAD- 827
EURCHF- 176
AUDUSD- 209
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPCHF- 1K
GBPJPY- 756
EURGBP- 904
USDCAD- 0
AUDCAD- 89
AUDCHF- -2
USDCHF- -97
CHFJPY- 678
CADCHF- -328
EURNZD- -485
AUDJPY- -129
NZDCAD- -286
NZDUSD- 275
NZDCHF- -262
CADJPY- 239
GBPNZD- 129
NZDJPY- -274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD- -14K
USDJPY- 92K
EURJPY- -9.9K
GBPUSD- 15K
GBPAUD- 43K
EURAUD- 4.5K
EURCAD- -2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 6.2K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPCHF- 23K
GBPJPY- 11K
EURGBP- 2K
USDCAD- 5.5K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.3K
USDCHF- -3K
CHFJPY- 30K
CADCHF- 3.9K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 16K
NZDCAD- -4.6K
NZDUSD- 7.7K
NZDCHF- -6.7K
CADJPY- 12K
GBPNZD- 7.9K
NZDJPY- 4.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40 984.00 JPY
Schlechtester Trade: -51 181 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60 374.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 225.00 JPY

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Keine Bewertungen
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
