Trades insgesamt:
20 676
Gewinntrades:
13 622 (65.88%)
Verlusttrades:
7 054 (34.12%)
Bester Trade:
40 984.00 JPY
Schlechtester Trade:
-51 181.00 JPY
Bruttoprofit:
5 981 865.00 JPY (1 535 077 pips)
Bruttoverlust:
-5 078 276.00 JPY (1 352 729 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
57 (60 374.00 JPY)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
159 517.00 JPY (18)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
74.23%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
2.37
Long-Positionen:
9 777 (47.29%)
Short-Positionen:
10 899 (52.71%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
43.70 JPY
Durchschnittlicher Profit:
439.13 JPY
Durchschnittlicher Verlust:
-719.91 JPY
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-7 225.00 JPY)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-147 146.00 JPY (3)
Wachstum pro Monat :
3.51%
Jahresprognose:
42.58%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
38 315.00 JPY
Maximaler:
380 860.00 JPY (24.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.20% (289 533.00 JPY)
Kapital:
14.96% (284 563.00 JPY)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4186
|USDJPY-
|4159
|EURJPY-
|1300
|GBPUSD-
|1046
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|936
|EURCAD-
|865
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|749
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPCHF-
|518
|GBPJPY-
|516
|EURGBP-
|449
|USDCAD-
|409
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|329
|USDCHF-
|295
|CHFJPY-
|284
|CADCHF-
|262
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|210
|NZDCAD-
|199
|NZDUSD-
|150
|NZDCHF-
|127
|CADJPY-
|79
|GBPNZD-
|67
|NZDJPY-
|61
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD-
|-437
|USDJPY-
|2K
|EURJPY-
|355
|GBPUSD-
|-37
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|514
|EURCAD-
|827
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|209
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPCHF-
|1K
|GBPJPY-
|756
|EURGBP-
|904
|USDCAD-
|0
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-2
|USDCHF-
|-97
|CHFJPY-
|678
|CADCHF-
|-328
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|-129
|NZDCAD-
|-286
|NZDUSD-
|275
|NZDCHF-
|-262
|CADJPY-
|239
|GBPNZD-
|129
|NZDJPY-
|-274
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD-
|-14K
|USDJPY-
|92K
|EURJPY-
|-9.9K
|GBPUSD-
|15K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|4.5K
|EURCAD-
|-2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|6.2K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPCHF-
|23K
|GBPJPY-
|11K
|EURGBP-
|2K
|USDCAD-
|5.5K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.3K
|USDCHF-
|-3K
|CHFJPY-
|30K
|CADCHF-
|3.9K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|16K
|NZDCAD-
|-4.6K
|NZDUSD-
|7.7K
|NZDCHF-
|-6.7K
|CADJPY-
|12K
|GBPNZD-
|7.9K
|NZDJPY-
|4.9K
Bester Trade: +40 984.00 JPY
Schlechtester Trade: -51 181 JPY
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +60 374.00 JPY
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 225.00 JPY
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GaitameFinest-LIVE" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
