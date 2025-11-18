- Crescimento
Negociações:
20 674
Negociações com lucro:
13 620 (65.87%)
Negociações com perda:
7 054 (34.12%)
Melhor negociação:
40 984.00 JPY
Pior negociação:
-51 181.00 JPY
Lucro bruto:
5 977 715.00 JPY (1 533 932 pips)
Perda bruta:
-5 078 276.00 JPY (1 352 729 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (60 374.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
159 517.00 JPY (18)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
74.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
2.36
Negociações longas:
9 776 (47.29%)
Negociações curtas:
10 898 (52.71%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
43.51 JPY
Lucro médio:
438.89 JPY
Perda média:
-719.91 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-7 225.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-147 146.00 JPY (3)
Crescimento mensal:
7.06%
Previsão anual:
85.69%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38 315.00 JPY
Máximo:
380 860.00 JPY (24.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.20% (289 533.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
14.74% (280 036.00 JPY)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4186
|USDJPY-
|4158
|EURJPY-
|1300
|GBPUSD-
|1046
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|935
|EURCAD-
|865
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|749
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPCHF-
|518
|GBPJPY-
|516
|EURGBP-
|449
|USDCAD-
|409
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|329
|USDCHF-
|295
|CHFJPY-
|284
|CADCHF-
|262
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|210
|NZDCAD-
|199
|NZDUSD-
|150
|NZDCHF-
|127
|CADJPY-
|79
|GBPNZD-
|67
|NZDJPY-
|61
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD-
|-437
|USDJPY-
|1.9K
|EURJPY-
|355
|GBPUSD-
|-37
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|500
|EURCAD-
|827
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|209
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPCHF-
|1K
|GBPJPY-
|756
|EURGBP-
|904
|USDCAD-
|0
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-2
|USDCHF-
|-97
|CHFJPY-
|678
|CADCHF-
|-328
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|-129
|NZDCAD-
|-286
|NZDUSD-
|275
|NZDCHF-
|-262
|CADJPY-
|239
|GBPNZD-
|129
|NZDJPY-
|-274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD-
|-14K
|USDJPY-
|91K
|EURJPY-
|-9.9K
|GBPUSD-
|15K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|4K
|EURCAD-
|-2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|6.2K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPCHF-
|23K
|GBPJPY-
|11K
|EURGBP-
|2K
|USDCAD-
|5.5K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.3K
|USDCHF-
|-3K
|CHFJPY-
|30K
|CADCHF-
|3.9K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|16K
|NZDCAD-
|-4.6K
|NZDUSD-
|7.7K
|NZDCHF-
|-6.7K
|CADJPY-
|12K
|GBPNZD-
|7.9K
|NZDJPY-
|4.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Melhor negociação: +40 984.00 JPY
Pior negociação: -51 181 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +60 374.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -7 225.00 JPY
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
39%
0
0
USD
USD
1.9M
JPY
JPY
184
96%
20 674
65%
100%
1.17
43.51
JPY
JPY
28%
1:25