Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD2

Katsu Yamaguchi
0 comentários
Confiabilidade
184 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 39%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
20 674
Negociações com lucro:
13 620 (65.87%)
Negociações com perda:
7 054 (34.12%)
Melhor negociação:
40 984.00 JPY
Pior negociação:
-51 181.00 JPY
Lucro bruto:
5 977 715.00 JPY (1 533 932 pips)
Perda bruta:
-5 078 276.00 JPY (1 352 729 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
57 (60 374.00 JPY)
Máximo lucro consecutivo:
159 517.00 JPY (18)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
74.23%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
2.36
Negociações longas:
9 776 (47.29%)
Negociações curtas:
10 898 (52.71%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
43.51 JPY
Lucro médio:
438.89 JPY
Perda média:
-719.91 JPY
Máximo de perdas consecutivas:
29 (-7 225.00 JPY)
Máxima perda consecutiva:
-147 146.00 JPY (3)
Crescimento mensal:
7.06%
Previsão anual:
85.69%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
38 315.00 JPY
Máximo:
380 860.00 JPY (24.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.20% (289 533.00 JPY)
Pelo Capital Líquido:
14.74% (280 036.00 JPY)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD- 4186
USDJPY- 4158
EURJPY- 1300
GBPUSD- 1046
GBPAUD- 1011
EURAUD- 935
EURCAD- 865
EURCHF- 765
AUDUSD- 749
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPCHF- 518
GBPJPY- 516
EURGBP- 449
USDCAD- 409
AUDCAD- 377
AUDCHF- 329
USDCHF- 295
CHFJPY- 284
CADCHF- 262
EURNZD- 246
AUDJPY- 210
NZDCAD- 199
NZDUSD- 150
NZDCHF- 127
CADJPY- 79
GBPNZD- 67
NZDJPY- 61
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD- -437
USDJPY- 1.9K
EURJPY- 355
GBPUSD- -37
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 500
EURCAD- 827
EURCHF- 176
AUDUSD- 209
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPCHF- 1K
GBPJPY- 756
EURGBP- 904
USDCAD- 0
AUDCAD- 89
AUDCHF- -2
USDCHF- -97
CHFJPY- 678
CADCHF- -328
EURNZD- -485
AUDJPY- -129
NZDCAD- -286
NZDUSD- 275
NZDCHF- -262
CADJPY- 239
GBPNZD- 129
NZDJPY- -274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD- -14K
USDJPY- 91K
EURJPY- -9.9K
GBPUSD- 15K
GBPAUD- 43K
EURAUD- 4K
EURCAD- -2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 6.2K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPCHF- 23K
GBPJPY- 11K
EURGBP- 2K
USDCAD- 5.5K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.3K
USDCHF- -3K
CHFJPY- 30K
CADCHF- 3.9K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 16K
NZDCAD- -4.6K
NZDUSD- 7.7K
NZDCHF- -6.7K
CADJPY- 12K
GBPNZD- 7.9K
NZDJPY- 4.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40 984.00 JPY
Pior negociação: -51 181 JPY
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +60 374.00 JPY
Máxima perda consecutiva: -7 225.00 JPY

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GaitameFinest-LIVE" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Sem comentários
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
