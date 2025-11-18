SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD2
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD2

Katsu Yamaguchi
0 recensioni
Affidabilità
178 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 30%
GaitameFinest-LIVE
1:25
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20 511
Profit Trade:
13 496 (65.79%)
Loss Trade:
7 015 (34.20%)
Best Trade:
40 984.00 JPY
Worst Trade:
-51 181.00 JPY
Profitto lordo:
5 670 592.00 JPY (1 448 292 pips)
Perdita lorda:
-4 881 800.00 JPY (1 291 354 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (60 374.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
159 517.00 JPY (18)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
62.68%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
9 664 (47.12%)
Short Trade:
10 847 (52.88%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
38.46 JPY
Profitto medio:
420.17 JPY
Perdita media:
-695.91 JPY
Massime perdite consecutive:
29 (-7 225.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-147 146.00 JPY (3)
Crescita mensile:
18.17%
Previsione annuale:
220.46%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38 315.00 JPY
Massimale:
380 860.00 JPY (24.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.20% (289 533.00 JPY)
Per equità:
6.41% (114 875.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD- 4180
USDJPY- 4145
EURJPY- 1289
GBPUSD- 1042
GBPAUD- 1011
EURAUD- 924
EURCAD- 862
EURCHF- 765
AUDUSD- 745
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPJPY- 508
GBPCHF- 502
EURGBP- 443
USDCAD- 406
AUDCAD- 377
AUDCHF- 323
USDCHF- 288
CHFJPY- 279
CADCHF- 258
EURNZD- 246
AUDJPY- 199
NZDCAD- 185
NZDUSD- 147
NZDCHF- 121
CADJPY- 73
GBPNZD- 58
NZDJPY- 54
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD- -663
USDJPY- 1.8K
EURJPY- 908
GBPUSD- -165
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 372
EURCAD- 788
EURCHF- 176
AUDUSD- 155
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPJPY- 606
GBPCHF- 216
EURGBP- 887
USDCAD- -16
AUDCAD- 89
AUDCHF- -5
USDCHF- -256
CHFJPY- 584
CADCHF- -358
EURNZD- -485
AUDJPY- 98
NZDCAD- -28
NZDUSD- 253
NZDCHF- -230
CADJPY- 395
GBPNZD- -15
NZDJPY- -326
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD- -21K
USDJPY- 86K
EURJPY- 8.8K
GBPUSD- 11K
GBPAUD- 43K
EURAUD- -2.7K
EURCAD- -3.2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 4.4K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPJPY- 6.2K
GBPCHF- 4.1K
EURGBP- 1.1K
USDCAD- 4.9K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.9K
USDCHF- -5.4K
CHFJPY- 26K
CADCHF- 2.5K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 24K
NZDCAD- 4.4K
NZDUSD- 7K
NZDCHF- -4.4K
CADJPY- 18K
GBPNZD- 2.6K
NZDJPY- -815
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40 984.00 JPY
Worst Trade: -51 181 JPY
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60 374.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -7 225.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Non ci sono recensioni
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MULTI CURR Low DD2
30USD al mese
30%
0
0
USD
1.8M
JPY
178
96%
20 511
65%
100%
1.16
38.46
JPY
28%
1:25
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.