- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20 511
Profit Trade:
13 496 (65.79%)
Loss Trade:
7 015 (34.20%)
Best Trade:
40 984.00 JPY
Worst Trade:
-51 181.00 JPY
Profitto lordo:
5 670 592.00 JPY (1 448 292 pips)
Perdita lorda:
-4 881 800.00 JPY (1 291 354 pips)
Vincite massime consecutive:
57 (60 374.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
159 517.00 JPY (18)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
62.68%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
17 ore
Fattore di recupero:
2.07
Long Trade:
9 664 (47.12%)
Short Trade:
10 847 (52.88%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
38.46 JPY
Profitto medio:
420.17 JPY
Perdita media:
-695.91 JPY
Massime perdite consecutive:
29 (-7 225.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-147 146.00 JPY (3)
Crescita mensile:
18.17%
Previsione annuale:
220.46%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38 315.00 JPY
Massimale:
380 860.00 JPY (24.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.20% (289 533.00 JPY)
Per equità:
6.41% (114 875.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4180
|USDJPY-
|4145
|EURJPY-
|1289
|GBPUSD-
|1042
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|924
|EURCAD-
|862
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|745
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPJPY-
|508
|GBPCHF-
|502
|EURGBP-
|443
|USDCAD-
|406
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|323
|USDCHF-
|288
|CHFJPY-
|279
|CADCHF-
|258
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|199
|NZDCAD-
|185
|NZDUSD-
|147
|NZDCHF-
|121
|CADJPY-
|73
|GBPNZD-
|58
|NZDJPY-
|54
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD-
|-663
|USDJPY-
|1.8K
|EURJPY-
|908
|GBPUSD-
|-165
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|372
|EURCAD-
|788
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|155
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPJPY-
|606
|GBPCHF-
|216
|EURGBP-
|887
|USDCAD-
|-16
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-5
|USDCHF-
|-256
|CHFJPY-
|584
|CADCHF-
|-358
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|98
|NZDCAD-
|-28
|NZDUSD-
|253
|NZDCHF-
|-230
|CADJPY-
|395
|GBPNZD-
|-15
|NZDJPY-
|-326
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD-
|-21K
|USDJPY-
|86K
|EURJPY-
|8.8K
|GBPUSD-
|11K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|-2.7K
|EURCAD-
|-3.2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|4.4K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPJPY-
|6.2K
|GBPCHF-
|4.1K
|EURGBP-
|1.1K
|USDCAD-
|4.9K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.9K
|USDCHF-
|-5.4K
|CHFJPY-
|26K
|CADCHF-
|2.5K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|24K
|NZDCAD-
|4.4K
|NZDUSD-
|7K
|NZDCHF-
|-4.4K
|CADJPY-
|18K
|GBPNZD-
|2.6K
|NZDJPY-
|-815
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40 984.00 JPY
Worst Trade: -51 181 JPY
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +60 374.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -7 225.00 JPY
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GaitameFinest-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
30%
0
0
USD
USD
1.8M
JPY
JPY
178
96%
20 511
65%
100%
1.16
38.46
JPY
JPY
28%
1:25