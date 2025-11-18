信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD2
Katsu Yamaguchi

Katsu Yamaguchi
可靠性
184
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 38%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
20 670
盈利交易:
13 616 (65.87%)
亏损交易:
7 054 (34.13%)
最好交易:
40 984.00 JPY
最差交易:
-51 181.00 JPY
毛利:
5 972 419.00 JPY (1 532 222 pips)
毛利亏损:
-5 078 276.00 JPY (1 352 668 pips)
最大连续赢利:
57 (60 374.00 JPY)
最大连续盈利:
159 517.00 JPY (18)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
74.23%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.35
长期交易:
9 773 (47.28%)
短期交易:
10 897 (52.72%)
利润因子:
1.18
预期回报:
43.26 JPY
平均利润:
438.63 JPY
平均损失:
-719.91 JPY
最大连续失误:
29 (-7 225.00 JPY)
最大连续亏损:
-147 146.00 JPY (3)
每月增长:
7.92%
年度预测:
96.29%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
38 315.00 JPY
最大值:
380 860.00 JPY (24.91%)
相对跌幅:
结余:
28.20% (289 533.00 JPY)
净值:
14.28% (270 759.00 JPY)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD- 4186
USDJPY- 4158
EURJPY- 1299
GBPUSD- 1046
GBPAUD- 1011
EURAUD- 935
EURCAD- 865
EURCHF- 765
AUDUSD- 749
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPCHF- 518
GBPJPY- 515
EURGBP- 449
USDCAD- 409
AUDCAD- 377
AUDCHF- 328
USDCHF- 295
CHFJPY- 284
CADCHF- 262
EURNZD- 246
AUDJPY- 210
NZDCAD- 198
NZDUSD- 150
NZDCHF- 127
CADJPY- 79
GBPNZD- 67
NZDJPY- 61
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD- -437
USDJPY- 1.9K
EURJPY- 335
GBPUSD- -37
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 500
EURCAD- 827
EURCHF- 176
AUDUSD- 209
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPCHF- 1K
GBPJPY- 741
EURGBP- 904
USDCAD- 0
AUDCAD- 89
AUDCHF- -2
USDCHF- -97
CHFJPY- 678
CADCHF- -328
EURNZD- -485
AUDJPY- -129
NZDCAD- -298
NZDUSD- 275
NZDCHF- -262
CADJPY- 239
GBPNZD- 129
NZDJPY- -274
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD- -14K
USDJPY- 91K
EURJPY- -11K
GBPUSD- 15K
GBPAUD- 43K
EURAUD- 4K
EURCAD- -2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 6.2K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPCHF- 23K
GBPJPY- 10K
EURGBP- 2K
USDCAD- 5.5K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.3K
USDCHF- -3K
CHFJPY- 30K
CADCHF- 3.9K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 16K
NZDCAD- -5K
NZDUSD- 7.7K
NZDCHF- -6.7K
CADJPY- 12K
GBPNZD- 7.9K
NZDJPY- 4.9K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +40 984.00 JPY
最差交易: -51 181 JPY
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +60 374.00 JPY
最大连续亏损: -7 225.00 JPY

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
没有评论
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
