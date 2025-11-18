- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
20 670
盈利交易:
13 616 (65.87%)
亏损交易:
7 054 (34.13%)
最好交易:
40 984.00 JPY
最差交易:
-51 181.00 JPY
毛利:
5 972 419.00 JPY (1 532 222 pips)
毛利亏损:
-5 078 276.00 JPY (1 352 668 pips)
最大连续赢利:
57 (60 374.00 JPY)
最大连续盈利:
159 517.00 JPY (18)
夏普比率:
0.02
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
74.23%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
33
平均持有时间:
20 小时
采收率:
2.35
长期交易:
9 773 (47.28%)
短期交易:
10 897 (52.72%)
利润因子:
1.18
预期回报:
43.26 JPY
平均利润:
438.63 JPY
平均损失:
-719.91 JPY
最大连续失误:
29 (-7 225.00 JPY)
最大连续亏损:
-147 146.00 JPY (3)
每月增长:
7.92%
年度预测:
96.29%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
38 315.00 JPY
最大值:
380 860.00 JPY (24.91%)
相对跌幅:
结余:
28.20% (289 533.00 JPY)
净值:
14.28% (270 759.00 JPY)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4186
|USDJPY-
|4158
|EURJPY-
|1299
|GBPUSD-
|1046
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|935
|EURCAD-
|865
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|749
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPCHF-
|518
|GBPJPY-
|515
|EURGBP-
|449
|USDCAD-
|409
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|328
|USDCHF-
|295
|CHFJPY-
|284
|CADCHF-
|262
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|210
|NZDCAD-
|198
|NZDUSD-
|150
|NZDCHF-
|127
|CADJPY-
|79
|GBPNZD-
|67
|NZDJPY-
|61
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD-
|-437
|USDJPY-
|1.9K
|EURJPY-
|335
|GBPUSD-
|-37
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|500
|EURCAD-
|827
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|209
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPCHF-
|1K
|GBPJPY-
|741
|EURGBP-
|904
|USDCAD-
|0
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-2
|USDCHF-
|-97
|CHFJPY-
|678
|CADCHF-
|-328
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|-129
|NZDCAD-
|-298
|NZDUSD-
|275
|NZDCHF-
|-262
|CADJPY-
|239
|GBPNZD-
|129
|NZDJPY-
|-274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD-
|-14K
|USDJPY-
|91K
|EURJPY-
|-11K
|GBPUSD-
|15K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|4K
|EURCAD-
|-2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|6.2K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPCHF-
|23K
|GBPJPY-
|10K
|EURGBP-
|2K
|USDCAD-
|5.5K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.3K
|USDCHF-
|-3K
|CHFJPY-
|30K
|CADCHF-
|3.9K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|16K
|NZDCAD-
|-5K
|NZDUSD-
|7.7K
|NZDCHF-
|-6.7K
|CADJPY-
|12K
|GBPNZD-
|7.9K
|NZDJPY-
|4.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40 984.00 JPY
最差交易: -51 181 JPY
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +60 374.00 JPY
最大连续亏损: -7 225.00 JPY
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GaitameFinest-LIVE 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
38%
0
0
USD
USD
1.9M
JPY
JPY
184
96%
20 670
65%
100%
1.17
43.26
JPY
JPY
28%
1:25