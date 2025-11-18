SeñalesSecciones
MULTI CURR Low DD2
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD2

Katsu Yamaguchi
Fiabilidad
184 semanas
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 39%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
20 674
Transacciones Rentables:
13 620 (65.87%)
Transacciones Irrentables:
7 054 (34.12%)
Mejor transacción:
40 984.00 JPY
Peor transacción:
-51 181.00 JPY
Beneficio Bruto:
5 977 715.00 JPY (1 533 932 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 078 276.00 JPY (1 352 729 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (60 374.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
159 517.00 JPY (18)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
74.23%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
2.36
Transacciones Largas:
9 776 (47.29%)
Transacciones Cortas:
10 898 (52.71%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
43.51 JPY
Beneficio medio:
438.89 JPY
Pérdidas medias:
-719.91 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-7 225.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-147 146.00 JPY (3)
Crecimiento al mes:
7.06%
Pronóstico anual:
85.69%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
38 315.00 JPY
Máxima:
380 860.00 JPY (24.91%)
Reducción relativa:
De balance:
28.20% (289 533.00 JPY)
De fondos:
14.74% (280 036.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD- 4186
USDJPY- 4158
EURJPY- 1300
GBPUSD- 1046
GBPAUD- 1011
EURAUD- 935
EURCAD- 865
EURCHF- 765
AUDUSD- 749
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPCHF- 518
GBPJPY- 516
EURGBP- 449
USDCAD- 409
AUDCAD- 377
AUDCHF- 329
USDCHF- 295
CHFJPY- 284
CADCHF- 262
EURNZD- 246
AUDJPY- 210
NZDCAD- 199
NZDUSD- 150
NZDCHF- 127
CADJPY- 79
GBPNZD- 67
NZDJPY- 61
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD- -437
USDJPY- 1.9K
EURJPY- 355
GBPUSD- -37
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 500
EURCAD- 827
EURCHF- 176
AUDUSD- 209
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPCHF- 1K
GBPJPY- 756
EURGBP- 904
USDCAD- 0
AUDCAD- 89
AUDCHF- -2
USDCHF- -97
CHFJPY- 678
CADCHF- -328
EURNZD- -485
AUDJPY- -129
NZDCAD- -286
NZDUSD- 275
NZDCHF- -262
CADJPY- 239
GBPNZD- 129
NZDJPY- -274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD- -14K
USDJPY- 91K
EURJPY- -9.9K
GBPUSD- 15K
GBPAUD- 43K
EURAUD- 4K
EURCAD- -2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 6.2K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPCHF- 23K
GBPJPY- 11K
EURGBP- 2K
USDCAD- 5.5K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.3K
USDCHF- -3K
CHFJPY- 30K
CADCHF- 3.9K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 16K
NZDCAD- -4.6K
NZDUSD- 7.7K
NZDCHF- -6.7K
CADJPY- 12K
GBPNZD- 7.9K
NZDJPY- 4.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40 984.00 JPY
Peor transacción: -51 181 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +60 374.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -7 225.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
