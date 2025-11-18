- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
20 674
Transacciones Rentables:
13 620 (65.87%)
Transacciones Irrentables:
7 054 (34.12%)
Mejor transacción:
40 984.00 JPY
Peor transacción:
-51 181.00 JPY
Beneficio Bruto:
5 977 715.00 JPY (1 533 932 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 078 276.00 JPY (1 352 729 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
57 (60 374.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
159 517.00 JPY (18)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
74.23%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
2.36
Transacciones Largas:
9 776 (47.29%)
Transacciones Cortas:
10 898 (52.71%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
43.51 JPY
Beneficio medio:
438.89 JPY
Pérdidas medias:
-719.91 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-7 225.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-147 146.00 JPY (3)
Crecimiento al mes:
7.06%
Pronóstico anual:
85.69%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
38 315.00 JPY
Máxima:
380 860.00 JPY (24.91%)
Reducción relativa:
De balance:
28.20% (289 533.00 JPY)
De fondos:
14.74% (280 036.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4186
|USDJPY-
|4158
|EURJPY-
|1300
|GBPUSD-
|1046
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|935
|EURCAD-
|865
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|749
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPCHF-
|518
|GBPJPY-
|516
|EURGBP-
|449
|USDCAD-
|409
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|329
|USDCHF-
|295
|CHFJPY-
|284
|CADCHF-
|262
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|210
|NZDCAD-
|199
|NZDUSD-
|150
|NZDCHF-
|127
|CADJPY-
|79
|GBPNZD-
|67
|NZDJPY-
|61
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD-
|-437
|USDJPY-
|1.9K
|EURJPY-
|355
|GBPUSD-
|-37
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|500
|EURCAD-
|827
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|209
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPCHF-
|1K
|GBPJPY-
|756
|EURGBP-
|904
|USDCAD-
|0
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-2
|USDCHF-
|-97
|CHFJPY-
|678
|CADCHF-
|-328
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|-129
|NZDCAD-
|-286
|NZDUSD-
|275
|NZDCHF-
|-262
|CADJPY-
|239
|GBPNZD-
|129
|NZDJPY-
|-274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD-
|-14K
|USDJPY-
|91K
|EURJPY-
|-9.9K
|GBPUSD-
|15K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|4K
|EURCAD-
|-2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|6.2K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPCHF-
|23K
|GBPJPY-
|11K
|EURGBP-
|2K
|USDCAD-
|5.5K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.3K
|USDCHF-
|-3K
|CHFJPY-
|30K
|CADCHF-
|3.9K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|16K
|NZDCAD-
|-4.6K
|NZDUSD-
|7.7K
|NZDCHF-
|-6.7K
|CADJPY-
|12K
|GBPNZD-
|7.9K
|NZDJPY-
|4.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +40 984.00 JPY
Peor transacción: -51 181 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +60 374.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -7 225.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-LIVE" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
No hay comentarios
