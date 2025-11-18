SignalsSections
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD2

Katsu Yamaguchi
0 reviews
Reliability
183 weeks
0 / 0 USD
growth since 2022 38%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
20 669
Profit Trades:
13 615 (65.87%)
Loss Trades:
7 054 (34.13%)
Best trade:
40 984.00 JPY
Worst trade:
-51 181.00 JPY
Gross Profit:
5 971 349.00 JPY (1 532 200 pips)
Gross Loss:
-5 078 276.00 JPY (1 352 668 pips)
Maximum consecutive wins:
57 (60 374.00 JPY)
Maximal consecutive profit:
159 517.00 JPY (18)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
74.23%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
35
Avg holding time:
20 hours
Recovery Factor:
2.34
Long Trades:
9 772 (47.28%)
Short Trades:
10 897 (52.72%)
Profit Factor:
1.18
Expected Payoff:
43.21 JPY
Average Profit:
438.59 JPY
Average Loss:
-719.91 JPY
Maximum consecutive losses:
29 (-7 225.00 JPY)
Maximal consecutive loss:
-147 146.00 JPY (3)
Monthly growth:
8.51%
Annual Forecast:
103.27%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
38 315.00 JPY
Maximal:
380 860.00 JPY (24.91%)
Relative drawdown:
By Balance:
28.20% (289 533.00 JPY)
By Equity:
14.05% (275 832.00 JPY)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURUSD- 4186
USDJPY- 4158
EURJPY- 1299
GBPUSD- 1046
GBPAUD- 1011
EURAUD- 935
EURCAD- 865
EURCHF- 765
AUDUSD- 749
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPCHF- 517
GBPJPY- 515
EURGBP- 449
USDCAD- 409
AUDCAD- 377
AUDCHF- 328
USDCHF- 295
CHFJPY- 284
CADCHF- 262
EURNZD- 246
AUDJPY- 210
NZDCAD- 198
NZDUSD- 150
NZDCHF- 127
CADJPY- 79
GBPNZD- 67
NZDJPY- 61
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD- -437
USDJPY- 1.9K
EURJPY- 335
GBPUSD- -37
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 500
EURCAD- 827
EURCHF- 176
AUDUSD- 209
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPCHF- 1K
GBPJPY- 741
EURGBP- 904
USDCAD- 0
AUDCAD- 89
AUDCHF- -2
USDCHF- -97
CHFJPY- 678
CADCHF- -328
EURNZD- -485
AUDJPY- -129
NZDCAD- -298
NZDUSD- 275
NZDCHF- -262
CADJPY- 239
GBPNZD- 129
NZDJPY- -274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD- -14K
USDJPY- 91K
EURJPY- -11K
GBPUSD- 15K
GBPAUD- 43K
EURAUD- 4K
EURCAD- -2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 6.2K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPCHF- 23K
GBPJPY- 10K
EURGBP- 2K
USDCAD- 5.5K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.3K
USDCHF- -3K
CHFJPY- 30K
CADCHF- 3.9K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 16K
NZDCAD- -5K
NZDUSD- 7.7K
NZDCHF- -6.7K
CADJPY- 12K
GBPNZD- 7.9K
NZDJPY- 4.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +40 984.00 JPY
Worst trade: -51 181 JPY
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +60 374.00 JPY
Maximal consecutive loss: -7 225.00 JPY

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "GaitameFinest-LIVE" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
