- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
20 669
Profit Trades:
13 615 (65.87%)
Loss Trades:
7 054 (34.13%)
Best trade:
40 984.00 JPY
Worst trade:
-51 181.00 JPY
Gross Profit:
5 971 349.00 JPY (1 532 200 pips)
Gross Loss:
-5 078 276.00 JPY (1 352 668 pips)
Maximum consecutive wins:
57 (60 374.00 JPY)
Maximal consecutive profit:
159 517.00 JPY (18)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
74.23%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
35
Avg holding time:
20 hours
Recovery Factor:
2.34
Long Trades:
9 772 (47.28%)
Short Trades:
10 897 (52.72%)
Profit Factor:
1.18
Expected Payoff:
43.21 JPY
Average Profit:
438.59 JPY
Average Loss:
-719.91 JPY
Maximum consecutive losses:
29 (-7 225.00 JPY)
Maximal consecutive loss:
-147 146.00 JPY (3)
Monthly growth:
8.51%
Annual Forecast:
103.27%
Algo trading:
96%
Drawdown by balance:
Absolute:
38 315.00 JPY
Maximal:
380 860.00 JPY (24.91%)
Relative drawdown:
By Balance:
28.20% (289 533.00 JPY)
By Equity:
14.05% (275 832.00 JPY)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4186
|USDJPY-
|4158
|EURJPY-
|1299
|GBPUSD-
|1046
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|935
|EURCAD-
|865
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|749
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPCHF-
|517
|GBPJPY-
|515
|EURGBP-
|449
|USDCAD-
|409
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|328
|USDCHF-
|295
|CHFJPY-
|284
|CADCHF-
|262
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|210
|NZDCAD-
|198
|NZDUSD-
|150
|NZDCHF-
|127
|CADJPY-
|79
|GBPNZD-
|67
|NZDJPY-
|61
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD-
|-437
|USDJPY-
|1.9K
|EURJPY-
|335
|GBPUSD-
|-37
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|500
|EURCAD-
|827
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|209
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPCHF-
|1K
|GBPJPY-
|741
|EURGBP-
|904
|USDCAD-
|0
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-2
|USDCHF-
|-97
|CHFJPY-
|678
|CADCHF-
|-328
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|-129
|NZDCAD-
|-298
|NZDUSD-
|275
|NZDCHF-
|-262
|CADJPY-
|239
|GBPNZD-
|129
|NZDJPY-
|-274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD-
|-14K
|USDJPY-
|91K
|EURJPY-
|-11K
|GBPUSD-
|15K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|4K
|EURCAD-
|-2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|6.2K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPCHF-
|23K
|GBPJPY-
|10K
|EURGBP-
|2K
|USDCAD-
|5.5K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.3K
|USDCHF-
|-3K
|CHFJPY-
|30K
|CADCHF-
|3.9K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|16K
|NZDCAD-
|-5K
|NZDUSD-
|7.7K
|NZDCHF-
|-6.7K
|CADJPY-
|12K
|GBPNZD-
|7.9K
|NZDJPY-
|4.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +40 984.00 JPY
Worst trade: -51 181 JPY
Maximum consecutive wins: 18
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +60 374.00 JPY
Maximal consecutive loss: -7 225.00 JPY
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "GaitameFinest-LIVE" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
No data
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
