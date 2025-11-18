- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
20 674
利益トレード:
13 620 (65.87%)
損失トレード:
7 054 (34.12%)
ベストトレード:
40 984.00 JPY
最悪のトレード:
-51 181.00 JPY
総利益:
5 977 715.00 JPY (1 533 932 pips)
総損失:
-5 078 276.00 JPY (1 352 729 pips)
最大連続の勝ち:
57 (60 374.00 JPY)
最大連続利益:
159 517.00 JPY (18)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
74.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.36
長いトレード:
9 776 (47.29%)
短いトレード:
10 898 (52.71%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
43.51 JPY
平均利益:
438.89 JPY
平均損失:
-719.91 JPY
最大連続の負け:
29 (-7 225.00 JPY)
最大連続損失:
-147 146.00 JPY (3)
月間成長:
7.06%
年間予想:
85.69%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
38 315.00 JPY
最大の:
380 860.00 JPY (24.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.20% (289 533.00 JPY)
エクイティによる:
14.74% (280 036.00 JPY)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4186
|USDJPY-
|4158
|EURJPY-
|1300
|GBPUSD-
|1046
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|935
|EURCAD-
|865
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|749
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPCHF-
|518
|GBPJPY-
|516
|EURGBP-
|449
|USDCAD-
|409
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|329
|USDCHF-
|295
|CHFJPY-
|284
|CADCHF-
|262
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|210
|NZDCAD-
|199
|NZDUSD-
|150
|NZDCHF-
|127
|CADJPY-
|79
|GBPNZD-
|67
|NZDJPY-
|61
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD-
|-437
|USDJPY-
|1.9K
|EURJPY-
|355
|GBPUSD-
|-37
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|500
|EURCAD-
|827
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|209
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPCHF-
|1K
|GBPJPY-
|756
|EURGBP-
|904
|USDCAD-
|0
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-2
|USDCHF-
|-97
|CHFJPY-
|678
|CADCHF-
|-328
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|-129
|NZDCAD-
|-286
|NZDUSD-
|275
|NZDCHF-
|-262
|CADJPY-
|239
|GBPNZD-
|129
|NZDJPY-
|-274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD-
|-14K
|USDJPY-
|91K
|EURJPY-
|-9.9K
|GBPUSD-
|15K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|4K
|EURCAD-
|-2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|6.2K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPCHF-
|23K
|GBPJPY-
|11K
|EURGBP-
|2K
|USDCAD-
|5.5K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.3K
|USDCHF-
|-3K
|CHFJPY-
|30K
|CADCHF-
|3.9K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|16K
|NZDCAD-
|-4.6K
|NZDUSD-
|7.7K
|NZDCHF-
|-6.7K
|CADJPY-
|12K
|GBPNZD-
|7.9K
|NZDJPY-
|4.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40 984.00 JPY
最悪のトレード: -51 181 JPY
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +60 374.00 JPY
最大連続損失: -7 225.00 JPY
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
39%
0
0
USD
USD
1.9M
JPY
JPY
184
96%
20 674
65%
100%
1.17
43.51
JPY
JPY
28%
1:25