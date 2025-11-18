シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD2
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD2

Katsu Yamaguchi
レビュー0件
信頼性
184週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 39%
GaitameFinest-LIVE
1:25
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
20 674
利益トレード:
13 620 (65.87%)
損失トレード:
7 054 (34.12%)
ベストトレード:
40 984.00 JPY
最悪のトレード:
-51 181.00 JPY
総利益:
5 977 715.00 JPY (1 533 932 pips)
総損失:
-5 078 276.00 JPY (1 352 729 pips)
最大連続の勝ち:
57 (60 374.00 JPY)
最大連続利益:
159 517.00 JPY (18)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
74.23%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
2.36
長いトレード:
9 776 (47.29%)
短いトレード:
10 898 (52.71%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
43.51 JPY
平均利益:
438.89 JPY
平均損失:
-719.91 JPY
最大連続の負け:
29 (-7 225.00 JPY)
最大連続損失:
-147 146.00 JPY (3)
月間成長:
7.06%
年間予想:
85.69%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
38 315.00 JPY
最大の:
380 860.00 JPY (24.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.20% (289 533.00 JPY)
エクイティによる:
14.74% (280 036.00 JPY)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD- 4186
USDJPY- 4158
EURJPY- 1300
GBPUSD- 1046
GBPAUD- 1011
EURAUD- 935
EURCAD- 865
EURCHF- 765
AUDUSD- 749
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPCHF- 518
GBPJPY- 516
EURGBP- 449
USDCAD- 409
AUDCAD- 377
AUDCHF- 329
USDCHF- 295
CHFJPY- 284
CADCHF- 262
EURNZD- 246
AUDJPY- 210
NZDCAD- 199
NZDUSD- 150
NZDCHF- 127
CADJPY- 79
GBPNZD- 67
NZDJPY- 61
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD- -437
USDJPY- 1.9K
EURJPY- 355
GBPUSD- -37
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 500
EURCAD- 827
EURCHF- 176
AUDUSD- 209
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPCHF- 1K
GBPJPY- 756
EURGBP- 904
USDCAD- 0
AUDCAD- 89
AUDCHF- -2
USDCHF- -97
CHFJPY- 678
CADCHF- -328
EURNZD- -485
AUDJPY- -129
NZDCAD- -286
NZDUSD- 275
NZDCHF- -262
CADJPY- 239
GBPNZD- 129
NZDJPY- -274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD- -14K
USDJPY- 91K
EURJPY- -9.9K
GBPUSD- 15K
GBPAUD- 43K
EURAUD- 4K
EURCAD- -2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 6.2K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPCHF- 23K
GBPJPY- 11K
EURGBP- 2K
USDCAD- 5.5K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.3K
USDCHF- -3K
CHFJPY- 30K
CADCHF- 3.9K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 16K
NZDCAD- -4.6K
NZDUSD- 7.7K
NZDCHF- -6.7K
CADJPY- 12K
GBPNZD- 7.9K
NZDJPY- 4.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +40 984.00 JPY
最悪のトレード: -51 181 JPY
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +60 374.00 JPY
最大連続損失: -7 225.00 JPY

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GaitameFinest-LIVE"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
レビューなし
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MULTI CURR Low DD2
30 USD/月
39%
0
0
USD
1.9M
JPY
184
96%
20 674
65%
100%
1.17
43.51
JPY
28%
1:25
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください