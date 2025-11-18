СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD2
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD2

Katsu Yamaguchi
0 отзывов
Надежность
183 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 38%
GaitameFinest-LIVE
1:25
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20 669
Прибыльных трейдов:
13 615 (65.87%)
Убыточных трейдов:
7 054 (34.13%)
Лучший трейд:
40 984.00 JPY
Худший трейд:
-51 181.00 JPY
Общая прибыль:
5 971 349.00 JPY (1 532 200 pips)
Общий убыток:
-5 078 276.00 JPY (1 352 668 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (60 374.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
159 517.00 JPY (18)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
74.23%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
9 772 (47.28%)
Коротких трейдов:
10 897 (52.72%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
43.21 JPY
Средняя прибыль:
438.59 JPY
Средний убыток:
-719.91 JPY
Макс. серия проигрышей:
29 (-7 225.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-147 146.00 JPY (3)
Прирост в месяц:
8.17%
Годовой прогноз:
99.10%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38 315.00 JPY
Максимальная:
380 860.00 JPY (24.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.20% (289 533.00 JPY)
По эквити:
14.28% (270 759.00 JPY)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD- 4186
USDJPY- 4158
EURJPY- 1299
GBPUSD- 1046
GBPAUD- 1011
EURAUD- 935
EURCAD- 865
EURCHF- 765
AUDUSD- 749
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPCHF- 517
GBPJPY- 515
EURGBP- 449
USDCAD- 409
AUDCAD- 377
AUDCHF- 328
USDCHF- 295
CHFJPY- 284
CADCHF- 262
EURNZD- 246
AUDJPY- 210
NZDCAD- 198
NZDUSD- 150
NZDCHF- 127
CADJPY- 79
GBPNZD- 67
NZDJPY- 61
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD- -437
USDJPY- 1.9K
EURJPY- 335
GBPUSD- -37
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 500
EURCAD- 827
EURCHF- 176
AUDUSD- 209
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPCHF- 1K
GBPJPY- 741
EURGBP- 904
USDCAD- 0
AUDCAD- 89
AUDCHF- -2
USDCHF- -97
CHFJPY- 678
CADCHF- -328
EURNZD- -485
AUDJPY- -129
NZDCAD- -298
NZDUSD- 275
NZDCHF- -262
CADJPY- 239
GBPNZD- 129
NZDJPY- -274
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD- -14K
USDJPY- 91K
EURJPY- -11K
GBPUSD- 15K
GBPAUD- 43K
EURAUD- 4K
EURCAD- -2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 6.2K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPCHF- 23K
GBPJPY- 10K
EURGBP- 2K
USDCAD- 5.5K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.3K
USDCHF- -3K
CHFJPY- 30K
CADCHF- 3.9K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 16K
NZDCAD- -5K
NZDUSD- 7.7K
NZDCHF- -6.7K
CADJPY- 12K
GBPNZD- 7.9K
NZDJPY- 4.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40 984.00 JPY
Худший трейд: -51 181 JPY
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +60 374.00 JPY
Макс. убыток в серии: -7 225.00 JPY

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Нет отзывов
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MULTI CURR Low DD2
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
1.9M
JPY
183
96%
20 669
65%
100%
1.17
43.21
JPY
28%
1:25
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.