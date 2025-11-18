- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
20 669
Прибыльных трейдов:
13 615 (65.87%)
Убыточных трейдов:
7 054 (34.13%)
Лучший трейд:
40 984.00 JPY
Худший трейд:
-51 181.00 JPY
Общая прибыль:
5 971 349.00 JPY (1 532 200 pips)
Общий убыток:
-5 078 276.00 JPY (1 352 668 pips)
Макс. серия выигрышей:
57 (60 374.00 JPY)
Макс. прибыль в серии:
159 517.00 JPY (18)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
74.23%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.34
Длинных трейдов:
9 772 (47.28%)
Коротких трейдов:
10 897 (52.72%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
43.21 JPY
Средняя прибыль:
438.59 JPY
Средний убыток:
-719.91 JPY
Макс. серия проигрышей:
29 (-7 225.00 JPY)
Макс. убыток в серии:
-147 146.00 JPY (3)
Прирост в месяц:
8.17%
Годовой прогноз:
99.10%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
38 315.00 JPY
Максимальная:
380 860.00 JPY (24.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.20% (289 533.00 JPY)
По эквити:
14.28% (270 759.00 JPY)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4186
|USDJPY-
|4158
|EURJPY-
|1299
|GBPUSD-
|1046
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|935
|EURCAD-
|865
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|749
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPCHF-
|517
|GBPJPY-
|515
|EURGBP-
|449
|USDCAD-
|409
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|328
|USDCHF-
|295
|CHFJPY-
|284
|CADCHF-
|262
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|210
|NZDCAD-
|198
|NZDUSD-
|150
|NZDCHF-
|127
|CADJPY-
|79
|GBPNZD-
|67
|NZDJPY-
|61
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD-
|-437
|USDJPY-
|1.9K
|EURJPY-
|335
|GBPUSD-
|-37
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|500
|EURCAD-
|827
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|209
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPCHF-
|1K
|GBPJPY-
|741
|EURGBP-
|904
|USDCAD-
|0
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-2
|USDCHF-
|-97
|CHFJPY-
|678
|CADCHF-
|-328
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|-129
|NZDCAD-
|-298
|NZDUSD-
|275
|NZDCHF-
|-262
|CADJPY-
|239
|GBPNZD-
|129
|NZDJPY-
|-274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD-
|-14K
|USDJPY-
|91K
|EURJPY-
|-11K
|GBPUSD-
|15K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|4K
|EURCAD-
|-2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|6.2K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPCHF-
|23K
|GBPJPY-
|10K
|EURGBP-
|2K
|USDCAD-
|5.5K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.3K
|USDCHF-
|-3K
|CHFJPY-
|30K
|CADCHF-
|3.9K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|16K
|NZDCAD-
|-5K
|NZDUSD-
|7.7K
|NZDCHF-
|-6.7K
|CADJPY-
|12K
|GBPNZD-
|7.9K
|NZDJPY-
|4.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40 984.00 JPY
Худший трейд: -51 181 JPY
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +60 374.00 JPY
Макс. убыток в серии: -7 225.00 JPY
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GaitameFinest-LIVE" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
USD
1.9M
JPY
JPY
183
96%
20 669
65%
100%
1.17
43.21
JPY
JPY
28%
1:25