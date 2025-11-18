시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD2
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD2

Katsu Yamaguchi
0 리뷰
안정성
185
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2022 40%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
20 683
이익 거래:
13 629 (65.89%)
손실 거래:
7 054 (34.11%)
최고의 거래:
40 984.00 JPY
최악의 거래:
-51 181.00 JPY
총 수익:
5 996 410.00 JPY (1 539 659 pips)
총 손실:
-5 078 276.00 JPY (1 352 729 pips)
연속 최대 이익:
57 (60 374.00 JPY)
연속 최대 이익:
159 517.00 JPY (18)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
74.23%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.41
롱(주식매수):
9 782 (47.29%)
숏(주식차입매도):
10 901 (52.71%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
44.39 JPY
평균 이익:
439.97 JPY
평균 손실:
-719.91 JPY
연속 최대 손실:
29 (-7 225.00 JPY)
연속 최대 손실:
-147 146.00 JPY (3)
월별 성장률:
1.02%
연간 예측:
12.35%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38 315.00 JPY
최대한의:
380 860.00 JPY (24.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.20% (289 533.00 JPY)
자본금별:
14.96% (284 563.00 JPY)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD- 4186
USDJPY- 4160
EURJPY- 1301
GBPUSD- 1046
GBPAUD- 1011
EURAUD- 936
EURCAD- 865
EURCHF- 765
AUDUSD- 749
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPCHF- 518
GBPJPY- 517
EURGBP- 450
USDCAD- 409
AUDCAD- 377
AUDCHF- 329
USDCHF- 295
CHFJPY- 284
CADCHF- 262
EURNZD- 246
AUDJPY- 210
NZDCAD- 200
NZDUSD- 150
NZDCHF- 127
CADJPY- 79
GBPNZD- 69
NZDJPY- 61
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD- -437
USDJPY- 2K
EURJPY- 356
GBPUSD- -37
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 514
EURCAD- 827
EURCHF- 176
AUDUSD- 209
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPCHF- 1K
GBPJPY- 767
EURGBP- 907
USDCAD- 0
AUDCAD- 89
AUDCHF- -2
USDCHF- -97
CHFJPY- 678
CADCHF- -328
EURNZD- -485
AUDJPY- -129
NZDCAD- -275
NZDUSD- 275
NZDCHF- -262
CADJPY- 239
GBPNZD- 206
NZDJPY- -274
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD- -14K
USDJPY- 93K
EURJPY- -9.8K
GBPUSD- 15K
GBPAUD- 43K
EURAUD- 4.5K
EURCAD- -2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 6.2K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPCHF- 23K
GBPJPY- 11K
EURGBP- 2.1K
USDCAD- 5.5K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.3K
USDCHF- -3K
CHFJPY- 30K
CADCHF- 3.9K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 16K
NZDCAD- -4.2K
NZDUSD- 7.7K
NZDCHF- -6.7K
CADJPY- 12K
GBPNZD- 11K
NZDJPY- 4.9K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +40 984.00 JPY
최악의 거래: -51 181 JPY
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +60 374.00 JPY
연속 최대 손실: -7 225.00 JPY

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
리뷰 없음
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.