- 자본
- 축소
트레이드:
20 683
이익 거래:
13 629 (65.89%)
손실 거래:
7 054 (34.11%)
최고의 거래:
40 984.00 JPY
최악의 거래:
-51 181.00 JPY
총 수익:
5 996 410.00 JPY (1 539 659 pips)
총 손실:
-5 078 276.00 JPY (1 352 729 pips)
연속 최대 이익:
57 (60 374.00 JPY)
연속 최대 이익:
159 517.00 JPY (18)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
74.23%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
2.41
롱(주식매수):
9 782 (47.29%)
숏(주식차입매도):
10 901 (52.71%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
44.39 JPY
평균 이익:
439.97 JPY
평균 손실:
-719.91 JPY
연속 최대 손실:
29 (-7 225.00 JPY)
연속 최대 손실:
-147 146.00 JPY (3)
월별 성장률:
1.02%
연간 예측:
12.35%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
38 315.00 JPY
최대한의:
380 860.00 JPY (24.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.20% (289 533.00 JPY)
자본금별:
14.96% (284 563.00 JPY)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4186
|USDJPY-
|4160
|EURJPY-
|1301
|GBPUSD-
|1046
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|936
|EURCAD-
|865
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|749
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPCHF-
|518
|GBPJPY-
|517
|EURGBP-
|450
|USDCAD-
|409
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|329
|USDCHF-
|295
|CHFJPY-
|284
|CADCHF-
|262
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|210
|NZDCAD-
|200
|NZDUSD-
|150
|NZDCHF-
|127
|CADJPY-
|79
|GBPNZD-
|69
|NZDJPY-
|61
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD-
|-437
|USDJPY-
|2K
|EURJPY-
|356
|GBPUSD-
|-37
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|514
|EURCAD-
|827
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|209
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPCHF-
|1K
|GBPJPY-
|767
|EURGBP-
|907
|USDCAD-
|0
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-2
|USDCHF-
|-97
|CHFJPY-
|678
|CADCHF-
|-328
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|-129
|NZDCAD-
|-275
|NZDUSD-
|275
|NZDCHF-
|-262
|CADJPY-
|239
|GBPNZD-
|206
|NZDJPY-
|-274
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD-
|-14K
|USDJPY-
|93K
|EURJPY-
|-9.8K
|GBPUSD-
|15K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|4.5K
|EURCAD-
|-2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|6.2K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPCHF-
|23K
|GBPJPY-
|11K
|EURGBP-
|2.1K
|USDCAD-
|5.5K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.3K
|USDCHF-
|-3K
|CHFJPY-
|30K
|CADCHF-
|3.9K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|16K
|NZDCAD-
|-4.2K
|NZDUSD-
|7.7K
|NZDCHF-
|-6.7K
|CADJPY-
|12K
|GBPNZD-
|11K
|NZDJPY-
|4.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +40 984.00 JPY
최악의 거래: -51 181 JPY
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +60 374.00 JPY
연속 최대 손실: -7 225.00 JPY
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GaitameFinest-LIVE"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
40%
0
0
USD
USD
1.9M
JPY
JPY
185
96%
20 683
65%
100%
1.18
44.39
JPY
JPY
28%
1:25