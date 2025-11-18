- Büyüme
İşlemler:
20 511
Kârla kapanan işlemler:
13 496 (65.79%)
Zararla kapanan işlemler:
7 015 (34.20%)
En iyi işlem:
40 984.00 JPY
En kötü işlem:
-51 181.00 JPY
Brüt kâr:
5 670 592.00 JPY (1 448 292 pips)
Brüt zarar:
-4 881 800.00 JPY (1 291 354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (60 374.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
159 517.00 JPY (18)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
62.67%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
9 664 (47.12%)
Satış işlemleri:
10 847 (52.88%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
38.46 JPY
Ortalama kâr:
420.17 JPY
Ortalama zarar:
-695.91 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-7 225.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-147 146.00 JPY (3)
Aylık büyüme:
18.17%
Yıllık tahmin:
220.46%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38 315.00 JPY
Maksimum:
380 860.00 JPY (24.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.20% (289 533.00 JPY)
Varlığa göre:
6.40% (114 629.00 JPY)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4180
|USDJPY-
|4145
|EURJPY-
|1289
|GBPUSD-
|1042
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|924
|EURCAD-
|862
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|745
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPJPY-
|508
|GBPCHF-
|502
|EURGBP-
|443
|USDCAD-
|406
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|323
|USDCHF-
|288
|CHFJPY-
|279
|CADCHF-
|258
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|199
|NZDCAD-
|185
|NZDUSD-
|147
|NZDCHF-
|121
|CADJPY-
|73
|GBPNZD-
|58
|NZDJPY-
|54
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD-
|-663
|USDJPY-
|1.8K
|EURJPY-
|908
|GBPUSD-
|-165
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|372
|EURCAD-
|788
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|155
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPJPY-
|606
|GBPCHF-
|216
|EURGBP-
|887
|USDCAD-
|-16
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-5
|USDCHF-
|-256
|CHFJPY-
|584
|CADCHF-
|-358
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|98
|NZDCAD-
|-28
|NZDUSD-
|253
|NZDCHF-
|-230
|CADJPY-
|395
|GBPNZD-
|-15
|NZDJPY-
|-326
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD-
|-21K
|USDJPY-
|86K
|EURJPY-
|8.8K
|GBPUSD-
|11K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|-2.7K
|EURCAD-
|-3.2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|4.4K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPJPY-
|6.2K
|GBPCHF-
|4.1K
|EURGBP-
|1.1K
|USDCAD-
|4.9K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.9K
|USDCHF-
|-5.4K
|CHFJPY-
|26K
|CADCHF-
|2.5K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|24K
|NZDCAD-
|4.4K
|NZDUSD-
|7K
|NZDCHF-
|-4.4K
|CADJPY-
|18K
|GBPNZD-
|2.6K
|NZDJPY-
|-815
En iyi işlem: +40 984.00 JPY
En kötü işlem: -51 181 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60 374.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -7 225.00 JPY
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
İnceleme yok
