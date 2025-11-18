SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MULTI CURR Low DD2
Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD2

Katsu Yamaguchi
0 inceleme
Güvenilirlik
178 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 30%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
20 511
Kârla kapanan işlemler:
13 496 (65.79%)
Zararla kapanan işlemler:
7 015 (34.20%)
En iyi işlem:
40 984.00 JPY
En kötü işlem:
-51 181.00 JPY
Brüt kâr:
5 670 592.00 JPY (1 448 292 pips)
Brüt zarar:
-4 881 800.00 JPY (1 291 354 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (60 374.00 JPY)
Maksimum ardışık kâr:
159 517.00 JPY (18)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
62.67%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
17 saat
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
9 664 (47.12%)
Satış işlemleri:
10 847 (52.88%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
38.46 JPY
Ortalama kâr:
420.17 JPY
Ortalama zarar:
-695.91 JPY
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-7 225.00 JPY)
Maksimum ardışık zarar:
-147 146.00 JPY (3)
Aylık büyüme:
18.17%
Yıllık tahmin:
220.46%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38 315.00 JPY
Maksimum:
380 860.00 JPY (24.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.20% (289 533.00 JPY)
Varlığa göre:
6.40% (114 629.00 JPY)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD- 4180
USDJPY- 4145
EURJPY- 1289
GBPUSD- 1042
GBPAUD- 1011
EURAUD- 924
EURCAD- 862
EURCHF- 765
AUDUSD- 745
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPJPY- 508
GBPCHF- 502
EURGBP- 443
USDCAD- 406
AUDCAD- 377
AUDCHF- 323
USDCHF- 288
CHFJPY- 279
CADCHF- 258
EURNZD- 246
AUDJPY- 199
NZDCAD- 185
NZDUSD- 147
NZDCHF- 121
CADJPY- 73
GBPNZD- 58
NZDJPY- 54
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD- -663
USDJPY- 1.8K
EURJPY- 908
GBPUSD- -165
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 372
EURCAD- 788
EURCHF- 176
AUDUSD- 155
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPJPY- 606
GBPCHF- 216
EURGBP- 887
USDCAD- -16
AUDCAD- 89
AUDCHF- -5
USDCHF- -256
CHFJPY- 584
CADCHF- -358
EURNZD- -485
AUDJPY- 98
NZDCAD- -28
NZDUSD- 253
NZDCHF- -230
CADJPY- 395
GBPNZD- -15
NZDJPY- -326
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD- -21K
USDJPY- 86K
EURJPY- 8.8K
GBPUSD- 11K
GBPAUD- 43K
EURAUD- -2.7K
EURCAD- -3.2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 4.4K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPJPY- 6.2K
GBPCHF- 4.1K
EURGBP- 1.1K
USDCAD- 4.9K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.9K
USDCHF- -5.4K
CHFJPY- 26K
CADCHF- 2.5K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 24K
NZDCAD- 4.4K
NZDUSD- 7K
NZDCHF- -4.4K
CADJPY- 18K
GBPNZD- 2.6K
NZDJPY- -815
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40 984.00 JPY
En kötü işlem: -51 181 JPY
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +60 374.00 JPY
Maksimum ardışık zarar: -7 225.00 JPY

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GaitameFinest-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
İnceleme yok
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
