Katsu Yamaguchi

MULTI CURR Low DD2

Katsu Yamaguchi
0 avis
Fiabilité
178 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 30%
GaitameFinest-LIVE
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
20 511
Bénéfice trades:
13 496 (65.79%)
Perte trades:
7 015 (34.20%)
Meilleure transaction:
40 984.00 JPY
Pire transaction:
-51 181.00 JPY
Bénéfice brut:
5 670 592.00 JPY (1 448 292 pips)
Perte brute:
-4 881 800.00 JPY (1 291 354 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (60 374.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
159 517.00 JPY (18)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
62.68%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
9 664 (47.12%)
Courts trades:
10 847 (52.88%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
38.46 JPY
Bénéfice moyen:
420.17 JPY
Perte moyenne:
-695.91 JPY
Pertes consécutives maximales:
29 (-7 225.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-147 146.00 JPY (3)
Croissance mensuelle:
18.17%
Prévision annuelle:
220.46%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38 315.00 JPY
Maximal:
380 860.00 JPY (24.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.20% (289 533.00 JPY)
Par fonds propres:
6.41% (114 875.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD- 4180
USDJPY- 4145
EURJPY- 1289
GBPUSD- 1042
GBPAUD- 1011
EURAUD- 924
EURCAD- 862
EURCHF- 765
AUDUSD- 745
GBPCAD- 553
AUDNZD- 528
GBPJPY- 508
GBPCHF- 502
EURGBP- 443
USDCAD- 406
AUDCAD- 377
AUDCHF- 323
USDCHF- 288
CHFJPY- 279
CADCHF- 258
EURNZD- 246
AUDJPY- 199
NZDCAD- 185
NZDUSD- 147
NZDCHF- 121
CADJPY- 73
GBPNZD- 58
NZDJPY- 54
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD- -663
USDJPY- 1.8K
EURJPY- 908
GBPUSD- -165
GBPAUD- 1.8K
EURAUD- 372
EURCAD- 788
EURCHF- 176
AUDUSD- 155
GBPCAD- -49
AUDNZD- 394
GBPJPY- 606
GBPCHF- 216
EURGBP- 887
USDCAD- -16
AUDCAD- 89
AUDCHF- -5
USDCHF- -256
CHFJPY- 584
CADCHF- -358
EURNZD- -485
AUDJPY- 98
NZDCAD- -28
NZDUSD- 253
NZDCHF- -230
CADJPY- 395
GBPNZD- -15
NZDJPY- -326
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD- -21K
USDJPY- 86K
EURJPY- 8.8K
GBPUSD- 11K
GBPAUD- 43K
EURAUD- -2.7K
EURCAD- -3.2K
EURCHF- -5.4K
AUDUSD- 4.4K
GBPCAD- -6.1K
AUDNZD- -11K
GBPJPY- 6.2K
GBPCHF- 4.1K
EURGBP- 1.1K
USDCAD- 4.9K
AUDCAD- -1.4K
AUDCHF- 3.9K
USDCHF- -5.4K
CHFJPY- 26K
CADCHF- 2.5K
EURNZD- -39K
AUDJPY- 24K
NZDCAD- 4.4K
NZDUSD- 7K
NZDCHF- -4.4K
CADJPY- 18K
GBPNZD- 2.6K
NZDJPY- -815
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40 984.00 JPY
Pire transaction: -51 181 JPY
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +60 374.00 JPY
Perte consécutive maximale: -7 225.00 JPY

Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Aucun avis
2025.11.18 06:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.4% of days out of 1245 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MULTI CURR Low DD2
30 USD par mois
30%
0
0
USD
1.8M
JPY
178
96%
20 511
65%
100%
1.16
38.46
JPY
28%
1:25
Copier

