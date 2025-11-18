- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
20 511
Bénéfice trades:
13 496 (65.79%)
Perte trades:
7 015 (34.20%)
Meilleure transaction:
40 984.00 JPY
Pire transaction:
-51 181.00 JPY
Bénéfice brut:
5 670 592.00 JPY (1 448 292 pips)
Perte brute:
-4 881 800.00 JPY (1 291 354 pips)
Gains consécutifs maximales:
57 (60 374.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
159 517.00 JPY (18)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
62.68%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
17 heures
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
9 664 (47.12%)
Courts trades:
10 847 (52.88%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
38.46 JPY
Bénéfice moyen:
420.17 JPY
Perte moyenne:
-695.91 JPY
Pertes consécutives maximales:
29 (-7 225.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-147 146.00 JPY (3)
Croissance mensuelle:
18.17%
Prévision annuelle:
220.46%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38 315.00 JPY
Maximal:
380 860.00 JPY (24.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.20% (289 533.00 JPY)
Par fonds propres:
6.41% (114 875.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD-
|4180
|USDJPY-
|4145
|EURJPY-
|1289
|GBPUSD-
|1042
|GBPAUD-
|1011
|EURAUD-
|924
|EURCAD-
|862
|EURCHF-
|765
|AUDUSD-
|745
|GBPCAD-
|553
|AUDNZD-
|528
|GBPJPY-
|508
|GBPCHF-
|502
|EURGBP-
|443
|USDCAD-
|406
|AUDCAD-
|377
|AUDCHF-
|323
|USDCHF-
|288
|CHFJPY-
|279
|CADCHF-
|258
|EURNZD-
|246
|AUDJPY-
|199
|NZDCAD-
|185
|NZDUSD-
|147
|NZDCHF-
|121
|CADJPY-
|73
|GBPNZD-
|58
|NZDJPY-
|54
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD-
|-663
|USDJPY-
|1.8K
|EURJPY-
|908
|GBPUSD-
|-165
|GBPAUD-
|1.8K
|EURAUD-
|372
|EURCAD-
|788
|EURCHF-
|176
|AUDUSD-
|155
|GBPCAD-
|-49
|AUDNZD-
|394
|GBPJPY-
|606
|GBPCHF-
|216
|EURGBP-
|887
|USDCAD-
|-16
|AUDCAD-
|89
|AUDCHF-
|-5
|USDCHF-
|-256
|CHFJPY-
|584
|CADCHF-
|-358
|EURNZD-
|-485
|AUDJPY-
|98
|NZDCAD-
|-28
|NZDUSD-
|253
|NZDCHF-
|-230
|CADJPY-
|395
|GBPNZD-
|-15
|NZDJPY-
|-326
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD-
|-21K
|USDJPY-
|86K
|EURJPY-
|8.8K
|GBPUSD-
|11K
|GBPAUD-
|43K
|EURAUD-
|-2.7K
|EURCAD-
|-3.2K
|EURCHF-
|-5.4K
|AUDUSD-
|4.4K
|GBPCAD-
|-6.1K
|AUDNZD-
|-11K
|GBPJPY-
|6.2K
|GBPCHF-
|4.1K
|EURGBP-
|1.1K
|USDCAD-
|4.9K
|AUDCAD-
|-1.4K
|AUDCHF-
|3.9K
|USDCHF-
|-5.4K
|CHFJPY-
|26K
|CADCHF-
|2.5K
|EURNZD-
|-39K
|AUDJPY-
|24K
|NZDCAD-
|4.4K
|NZDUSD-
|7K
|NZDCHF-
|-4.4K
|CADJPY-
|18K
|GBPNZD-
|2.6K
|NZDJPY-
|-815
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +40 984.00 JPY
Pire transaction: -51 181 JPY
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +60 374.00 JPY
Perte consécutive maximale: -7 225.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Started using NEW EAs since 8th August 2025, so ignore the old history.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
30%
0
0
USD
USD
1.8M
JPY
JPY
178
96%
20 511
65%
100%
1.16
38.46
JPY
JPY
28%
1:25