Jear Tiasysombath

Finnix Fact 3000

Jear Tiasysombath
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 13%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
136
Gewinntrades:
136 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
31.66 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
763.20 USD (1 176 459 pips)
Bruttoverlust:
-17.31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
136 (763.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
763.20 USD (136)
Sharpe Ratio:
0.87
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.51%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
258.09
Long-Positionen:
136 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
44.09
Mathematische Gewinnerwartung:
5.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
3.98%
Jahresprognose:
48.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.25 USD
Maximaler:
2.89 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.01% (0.38 USD)
Kapital:
10.28% (331.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 18
USTEC 17
US500 17
STOXX50 17
JP225 15
DE30 15
UK100 14
FR40 12
AUS200 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 182
USTEC 87
US500 113
STOXX50 52
JP225 101
DE30 95
UK100 30
FR40 48
AUS200 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 85K
USTEC 439K
US500 121K
STOXX50 96K
JP225 74K
DE30 36K
UK100 135K
FR40 95K
AUS200 96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.66 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 136
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +763.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real8
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
