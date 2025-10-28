- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
136
Gewinntrades:
136 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
31.66 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
763.20 USD (1 176 459 pips)
Bruttoverlust:
-17.31 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
136 (763.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
763.20 USD (136)
Sharpe Ratio:
0.87
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
2.51%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
6 Tage
Erholungsfaktor:
258.09
Long-Positionen:
136 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
44.09
Mathematische Gewinnerwartung:
5.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
3.98%
Jahresprognose:
48.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.25 USD
Maximaler:
2.89 USD (0.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.01% (0.38 USD)
Kapital:
10.28% (331.56 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US30
|18
|USTEC
|17
|US500
|17
|STOXX50
|17
|JP225
|15
|DE30
|15
|UK100
|14
|FR40
|12
|AUS200
|11
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US30
|182
|USTEC
|87
|US500
|113
|STOXX50
|52
|JP225
|101
|DE30
|95
|UK100
|30
|FR40
|48
|AUS200
|40
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US30
|85K
|USTEC
|439K
|US500
|121K
|STOXX50
|96K
|JP225
|74K
|DE30
|36K
|UK100
|135K
|FR40
|95K
|AUS200
|96K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +31.66 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 136
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +763.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real8
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
Finnix Fact EZ
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
55 USD pro Monat
13%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
13
100%
136
100%
100%
44.09
5.61
USD
USD
10%
1:500