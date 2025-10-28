- Incremento
Total de Trades:
136
Transacciones Rentables:
136 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
31.66 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
763.20 USD (1 176 459 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.31 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
136 (763.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
763.20 USD (136)
Ratio de Sharpe:
0.87
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.51%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
258.09
Transacciones Largas:
136 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
44.09
Beneficio Esperado:
5.61 USD
Beneficio medio:
5.61 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.25 USD
Máxima:
2.89 USD (0.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.38 USD)
De fondos:
10.28% (331.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|US30
|18
|USTEC
|17
|US500
|17
|STOXX50
|17
|JP225
|15
|DE30
|15
|UK100
|14
|FR40
|12
|AUS200
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|US30
|182
|USTEC
|87
|US500
|113
|STOXX50
|52
|JP225
|101
|DE30
|95
|UK100
|30
|FR40
|48
|AUS200
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|US30
|85K
|USTEC
|439K
|US500
|121K
|STOXX50
|96K
|JP225
|74K
|DE30
|36K
|UK100
|135K
|FR40
|95K
|AUS200
|96K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +31.66 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 136
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +763.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
Finnix Fact EZ
