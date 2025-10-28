SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Finnix Fact 3000
Jear Tiasysombath

Finnix Fact 3000

Jear Tiasysombath
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD al mes
incremento desde 2025 13%
Exness-MT5Real8
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
136
Transacciones Rentables:
136 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
31.66 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
763.20 USD (1 176 459 pips)
Pérdidas Brutas:
-17.31 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
136 (763.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
763.20 USD (136)
Ratio de Sharpe:
0.87
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.51%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
6 días
Factor de Recuperación:
258.09
Transacciones Largas:
136 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
44.09
Beneficio Esperado:
5.61 USD
Beneficio medio:
5.61 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
4.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.25 USD
Máxima:
2.89 USD (0.08%)
Reducción relativa:
De balance:
0.01% (0.38 USD)
De fondos:
10.28% (331.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30 18
USTEC 17
US500 17
STOXX50 17
JP225 15
DE30 15
UK100 14
FR40 12
AUS200 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30 182
USTEC 87
US500 113
STOXX50 52
JP225 101
DE30 95
UK100 30
FR40 48
AUS200 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30 85K
USTEC 439K
US500 121K
STOXX50 96K
JP225 74K
DE30 36K
UK100 135K
FR40 95K
AUS200 96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.66 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 136
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +763.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real8
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Finnix Fact EZ
No hay comentarios
2025.12.11 11:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Finnix Fact 3000
55 USD al mes
13%
0
0
USD
11K
USD
13
100%
136
100%
100%
44.09
5.61
USD
10%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.