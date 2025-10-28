- Прирост
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
135 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
31.66 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
742.49 USD (1 169 557 pips)
Общий убыток:
-17.31 USD
Макс. серия выигрышей:
135 (742.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
742.49 USD (135)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.51%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
250.93
Длинных трейдов:
135 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
42.89
Мат. ожидание:
5.50 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
2.89 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.38 USD)
По эквити:
10.28% (331.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|18
|USTEC
|17
|STOXX50
|17
|US500
|16
|JP225
|15
|DE30
|15
|UK100
|14
|FR40
|12
|AUS200
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|182
|USTEC
|87
|STOXX50
|52
|US500
|92
|JP225
|101
|DE30
|95
|UK100
|30
|FR40
|48
|AUS200
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|85K
|USTEC
|439K
|STOXX50
|96K
|US500
|114K
|JP225
|74K
|DE30
|36K
|UK100
|135K
|FR40
|95K
|AUS200
|96K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
