СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Finnix Fact 3000
Jear Tiasysombath

Finnix Fact 3000

Jear Tiasysombath
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2025 13%
Exness-MT5Real8
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
135 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
31.66 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
742.49 USD (1 169 557 pips)
Общий убыток:
-17.31 USD
Макс. серия выигрышей:
135 (742.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
742.49 USD (135)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
2.51%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
250.93
Длинных трейдов:
135 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
42.89
Мат. ожидание:
5.50 USD
Средняя прибыль:
5.50 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
5.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.25 USD
Максимальная:
2.89 USD (0.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.01% (0.38 USD)
По эквити:
10.28% (331.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 18
USTEC 17
STOXX50 17
US500 16
JP225 15
DE30 15
UK100 14
FR40 12
AUS200 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 182
USTEC 87
STOXX50 52
US500 92
JP225 101
DE30 95
UK100 30
FR40 48
AUS200 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 85K
USTEC 439K
STOXX50 96K
US500 114K
JP225 74K
DE30 36K
UK100 135K
FR40 95K
AUS200 96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.66 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 135
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +742.49 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real8
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Finnix Fact EZ
Нет отзывов
2025.12.11 11:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Finnix Fact 3000
55 USD в месяц
13%
0
0
USD
13K
USD
12
100%
135
100%
100%
42.89
5.50
USD
10%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.