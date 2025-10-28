SignauxSections
Jear Tiasysombath

Finnix Fact EZ

Jear Tiasysombath
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
53
Bénéfice trades:
53 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
4.85 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
132.95 USD (533 616 pips)
Perte brute:
-2.89 USD
Gains consécutifs maximales:
53 (132.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
132.95 USD (53)
Ratio de Sharpe:
1.85
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.43%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
342.26
Longs trades:
53 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
46.00
Rendement attendu:
2.51 USD
Bénéfice moyen:
2.51 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
4.36%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.25 USD
Maximal:
0.38 USD (0.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.15% (4.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTEC 10
US500 9
US30 7
JP225 6
UK100 5
FR40 5
STOXX50 5
AUS200 4
DE30 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTEC 25
US500 32
US30 32
JP225 19
UK100 6
FR40 5
STOXX50 3
AUS200 3
DE30 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTEC 250K
US500 66K
US30 32K
JP225 29K
UK100 47K
FR40 40K
STOXX50 28K
AUS200 36K
DE30 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.85 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 53
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +132.95 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real8
0.00 × 3
Finnix Fact EZ
Aucun avis
2025.10.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
