Jear Tiasysombath

Finnix Fact EZ

Jear Tiasysombath
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
53 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.85 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
132.95 USD (533 616 pips)
Perdita lorda:
-2.89 USD
Vincite massime consecutive:
53 (132.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.95 USD (53)
Indice di Sharpe:
1.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
342.26
Long Trade:
53 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
46.00
Profitto previsto:
2.51 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 USD
Massimale:
0.38 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.15% (4.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 10
US500 9
US30 7
JP225 6
UK100 5
FR40 5
STOXX50 5
AUS200 4
DE30 2
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC 25
US500 32
US30 32
JP225 19
UK100 6
FR40 5
STOXX50 3
AUS200 3
DE30 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC 250K
US500 66K
US30 32K
JP225 29K
UK100 47K
FR40 40K
STOXX50 28K
AUS200 36K
DE30 4.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.85 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +132.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real8
0.00 × 3
Finnix Fact EZ
Non ci sono recensioni
2025.10.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Finnix Fact EZ
55USD al mese
0%
0
0
USD
3.1K
USD
4
100%
53
100%
100%
46.00
2.51
USD
0%
1:500
Copia

