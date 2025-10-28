- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
53
Profit Trade:
53 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
4.85 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
132.95 USD (533 616 pips)
Perdita lorda:
-2.89 USD
Vincite massime consecutive:
53 (132.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
132.95 USD (53)
Indice di Sharpe:
1.85
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.43%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
342.26
Long Trade:
53 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
46.00
Profitto previsto:
2.51 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
4.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.25 USD
Massimale:
0.38 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.15% (4.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|10
|US500
|9
|US30
|7
|JP225
|6
|UK100
|5
|FR40
|5
|STOXX50
|5
|AUS200
|4
|DE30
|2
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|25
|US500
|32
|US30
|32
|JP225
|19
|UK100
|6
|FR40
|5
|STOXX50
|3
|AUS200
|3
|DE30
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|250K
|US500
|66K
|US30
|32K
|JP225
|29K
|UK100
|47K
|FR40
|40K
|STOXX50
|28K
|AUS200
|36K
|DE30
|4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4.85 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 53
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +132.95 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 3
Finnix Fact EZ
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
0%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
4
100%
53
100%
100%
46.00
2.51
USD
USD
0%
1:500