Negociações:
136
Negociações com lucro:
136 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
31.66 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
763.20 USD (1 176 459 pips)
Perda bruta:
-17.31 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
136 (763.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
763.20 USD (136)
Índice de Sharpe:
0.87
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.51%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
258.09
Negociações longas:
136 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
44.09
Valor esperado:
5.61 USD
Lucro médio:
5.61 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.25 USD
Máximo:
2.89 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.28% (331.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|18
|USTEC
|17
|US500
|17
|STOXX50
|17
|JP225
|15
|DE30
|15
|UK100
|14
|FR40
|12
|AUS200
|11
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|182
|USTEC
|87
|US500
|113
|STOXX50
|52
|JP225
|101
|DE30
|95
|UK100
|30
|FR40
|48
|AUS200
|40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|85K
|USTEC
|439K
|US500
|121K
|STOXX50
|96K
|JP225
|74K
|DE30
|36K
|UK100
|135K
|FR40
|95K
|AUS200
|96K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.66 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 136
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +763.20 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real8
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
