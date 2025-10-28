SinaisSeções
Jear Tiasysombath

Finnix Fact 3000

Jear Tiasysombath
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 13%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
136
Negociações com lucro:
136 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
31.66 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
763.20 USD (1 176 459 pips)
Perda bruta:
-17.31 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
136 (763.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
763.20 USD (136)
Índice de Sharpe:
0.87
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
2.51%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
6 dias
Fator de recuperação:
258.09
Negociações longas:
136 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
44.09
Valor esperado:
5.61 USD
Lucro médio:
5.61 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
4.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.25 USD
Máximo:
2.89 USD (0.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.01% (0.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.28% (331.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 18
USTEC 17
US500 17
STOXX50 17
JP225 15
DE30 15
UK100 14
FR40 12
AUS200 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 182
USTEC 87
US500 113
STOXX50 52
JP225 101
DE30 95
UK100 30
FR40 48
AUS200 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 85K
USTEC 439K
US500 121K
STOXX50 96K
JP225 74K
DE30 36K
UK100 135K
FR40 95K
AUS200 96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.66 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 136
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +763.20 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real8
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Finnix Fact EZ
Sem comentários
2025.12.11 11:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
