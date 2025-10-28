- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
136
盈利交易:
136 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
31.66 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
763.20 USD (1 176 459 pips)
毛利亏损:
-17.31 USD
最大连续赢利:
136 (763.20 USD)
最大连续盈利:
763.20 USD (136)
夏普比率:
0.87
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
2.51%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
6 天
采收率:
258.09
长期交易:
136 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
44.09
预期回报:
5.61 USD
平均利润:
5.61 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
4.79%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.25 USD
最大值:
2.89 USD (0.08%)
相对跌幅:
结余:
0.01% (0.38 USD)
净值:
10.28% (331.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|18
|USTEC
|17
|US500
|17
|STOXX50
|17
|JP225
|15
|DE30
|15
|UK100
|14
|FR40
|12
|AUS200
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|182
|USTEC
|87
|US500
|113
|STOXX50
|52
|JP225
|101
|DE30
|95
|UK100
|30
|FR40
|48
|AUS200
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|85K
|USTEC
|439K
|US500
|121K
|STOXX50
|96K
|JP225
|74K
|DE30
|36K
|UK100
|135K
|FR40
|95K
|AUS200
|96K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.66 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 136
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +763.20 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
Finnix Fact EZ
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月55 USD
13%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
13
100%
136
100%
100%
44.09
5.61
USD
USD
10%
1:500