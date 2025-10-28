- 成長
トレード:
136
利益トレード:
136 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
31.66 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
763.20 USD (1 176 459 pips)
総損失:
-17.31 USD
最大連続の勝ち:
136 (763.20 USD)
最大連続利益:
763.20 USD (136)
シャープレシオ:
0.87
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.51%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
258.09
長いトレード:
136 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
44.09
期待されたペイオフ:
5.61 USD
平均利益:
5.61 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.50%
年間予想:
58.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.25 USD
最大の:
2.89 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.38 USD)
エクイティによる:
10.28% (331.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|18
|USTEC
|17
|US500
|17
|STOXX50
|17
|JP225
|15
|DE30
|15
|UK100
|14
|FR40
|12
|AUS200
|11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|182
|USTEC
|87
|US500
|113
|STOXX50
|52
|JP225
|101
|DE30
|95
|UK100
|30
|FR40
|48
|AUS200
|40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|85K
|USTEC
|439K
|US500
|121K
|STOXX50
|96K
|JP225
|74K
|DE30
|36K
|UK100
|135K
|FR40
|95K
|AUS200
|96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-MT5Real8
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
