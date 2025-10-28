シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Finnix Fact 3000
Jear Tiasysombath

Finnix Fact 3000

Jear Tiasysombath
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  55  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 13%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
136
利益トレード:
136 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
31.66 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
763.20 USD (1 176 459 pips)
総損失:
-17.31 USD
最大連続の勝ち:
136 (763.20 USD)
最大連続利益:
763.20 USD (136)
シャープレシオ:
0.87
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
2.51%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
258.09
長いトレード:
136 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
44.09
期待されたペイオフ:
5.61 USD
平均利益:
5.61 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
4.50%
年間予想:
58.07%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.25 USD
最大の:
2.89 USD (0.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.01% (0.38 USD)
エクイティによる:
10.28% (331.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 18
USTEC 17
US500 17
STOXX50 17
JP225 15
DE30 15
UK100 14
FR40 12
AUS200 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 182
USTEC 87
US500 113
STOXX50 52
JP225 101
DE30 95
UK100 30
FR40 48
AUS200 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 85K
USTEC 439K
US500 121K
STOXX50 96K
JP225 74K
DE30 36K
UK100 135K
FR40 95K
AUS200 96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31.66 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 136
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +763.20 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real8
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

