Jear Tiasysombath

Finnix Fact 3000

Jear Tiasysombath
0 리뷰
안정성
14
0 / 0 USD
월별 55 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 15%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
153
이익 거래:
153 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
38.34 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
989.97 USD (1 291 341 pips)
총 손실:
-23.55 USD
연속 최대 이익:
153 (989.97 USD)
연속 최대 이익:
989.97 USD (153)
샤프 비율:
0.89
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.51%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
334.40
롱(주식매수):
153 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
42.04
기대수익:
6.47 USD
평균 이익:
6.47 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
4.94%
연간 예측:
59.94%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.25 USD
최대한의:
2.89 USD (0.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.38 USD)
자본금별:
10.28% (331.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
JP225 19
US30 19
DE30 19
STOXX50 19
USTEC 18
US500 18
UK100 16
FR40 14
AUS200 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
JP225 156
US30 220
DE30 120
STOXX50 79
USTEC 108
US500 140
UK100 39
FR40 68
AUS200 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
JP225 95K
US30 90K
DE30 46K
STOXX50 107K
USTEC 464K
US500 128K
UK100 155K
FR40 111K
AUS200 96K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +38.34 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 153
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +989.97 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real8
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
Finnix Fact EZ
리뷰 없음
2025.12.11 11:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.28 03:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
