- 자본
- 축소
트레이드:
153
이익 거래:
153 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
38.34 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
989.97 USD (1 291 341 pips)
총 손실:
-23.55 USD
연속 최대 이익:
153 (989.97 USD)
연속 최대 이익:
989.97 USD (153)
샤프 비율:
0.89
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
2.51%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
334.40
롱(주식매수):
153 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
42.04
기대수익:
6.47 USD
평균 이익:
6.47 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
4.94%
연간 예측:
59.94%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.25 USD
최대한의:
2.89 USD (0.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.01% (0.38 USD)
자본금별:
10.28% (331.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|JP225
|19
|US30
|19
|DE30
|19
|STOXX50
|19
|USTEC
|18
|US500
|18
|UK100
|16
|FR40
|14
|AUS200
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|JP225
|156
|US30
|220
|DE30
|120
|STOXX50
|79
|USTEC
|108
|US500
|140
|UK100
|39
|FR40
|68
|AUS200
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|JP225
|95K
|US30
|90K
|DE30
|46K
|STOXX50
|107K
|USTEC
|464K
|US500
|128K
|UK100
|155K
|FR40
|111K
|AUS200
|96K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
