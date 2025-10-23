- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
51 (98.07%)
Verlusttrades:
1 (1.92%)
Bester Trade:
28.17 USD
Schlechtester Trade:
-44.70 USD
Bruttoprofit:
342.31 USD (30 414 pips)
Bruttoverlust:
-55.28 USD (2 226 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (332.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
332.11 USD (49)
Sharpe Ratio:
0.61
Trading-Aktivität:
1.05%
Max deposit load:
10.05%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
6.34
Long-Positionen:
34 (65.38%)
Short-Positionen:
18 (34.62%)
Profit-Faktor:
6.19
Mathematische Gewinnerwartung:
5.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-44.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.70 USD (1)
Wachstum pro Monat :
26.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.32 USD
Maximaler:
45.24 USD (9.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.95% (44.88 USD)
Kapital:
7.88% (35.36 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|287
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +28.17 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 49
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +332.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
1800 USD pro Monat
160%
0
0
USD
USD
466
USD
USD
12
100%
52
98%
1%
6.19
5.52
USD
USD
9%
1:500