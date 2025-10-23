SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / NTRon 2OOO stable
Konstantin Freize

NTRon 2OOO stable

Konstantin Freize
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 1800 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 160%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
51 (98.07%)
Verlusttrades:
1 (1.92%)
Bester Trade:
28.17 USD
Schlechtester Trade:
-44.70 USD
Bruttoprofit:
342.31 USD (30 414 pips)
Bruttoverlust:
-55.28 USD (2 226 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
49 (332.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
332.11 USD (49)
Sharpe Ratio:
0.61
Trading-Aktivität:
1.05%
Max deposit load:
10.05%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
21 Minuten
Erholungsfaktor:
6.34
Long-Positionen:
34 (65.38%)
Short-Positionen:
18 (34.62%)
Profit-Faktor:
6.19
Mathematische Gewinnerwartung:
5.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-44.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.70 USD (1)
Wachstum pro Monat :
26.38%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.32 USD
Maximaler:
45.24 USD (9.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.95% (44.88 USD)
Kapital:
7.88% (35.36 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 52
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 287
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 28K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28.17 USD
Schlechtester Trade: -45 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 49
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +332.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -44.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Keine Bewertungen
2025.12.15 19:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 19:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 21:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 22:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.13 22:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 05:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 20:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 19:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 21:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.24 09:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 09:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 11:01
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.23 11:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 11:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
