Negociações:
52
Negociações com lucro:
51 (98.07%)
Negociações com perda:
1 (1.92%)
Melhor negociação:
28.17 USD
Pior negociação:
-44.70 USD
Lucro bruto:
342.31 USD (30 414 pips)
Perda bruta:
-55.28 USD (2 226 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
49 (332.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
332.11 USD (49)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
1.05%
Depósito máximo carregado:
10.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
21 minutos
Fator de recuperação:
6.34
Negociações longas:
34 (65.38%)
Negociações curtas:
18 (34.62%)
Fator de lucro:
6.19
Valor esperado:
5.52 USD
Lucro médio:
6.71 USD
Perda média:
-55.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-44.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.70 USD (1)
Crescimento mensal:
26.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.32 USD
Máximo:
45.24 USD (9.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.95% (44.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.88% (35.36 USD)
Símbolo
Operações
Sell
Buy
XAUUSD
52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
Lucro bruto, USD
Loss, USD
Lucro, USD
XAUUSD
287
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
Lucro bruto, pips
Loss, pips
Lucro, pips
XAUUSD
28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Sem comentários
