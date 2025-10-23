- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
28.17 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
120.32 USD (19 016 pips)
Brüt zarar:
-2.74 USD
Maksimum ardışık kazanç:
6 (120.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
120.32 USD (6)
Sharpe oranı:
3.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
19 dakika
Düzelme faktörü:
195.97
Alış işlemleri:
4 (66.67%)
Satış işlemleri:
2 (33.33%)
Kâr faktörü:
43.91
Beklenen getiri:
20.05 USD
Ortalama kâr:
20.05 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
65.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.32 USD
Maksimum:
0.60 USD (0.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.17 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +120.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
