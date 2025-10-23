- Incremento
Total de Trades:
52
Transacciones Rentables:
51 (98.07%)
Transacciones Irrentables:
1 (1.92%)
Mejor transacción:
28.17 USD
Peor transacción:
-44.70 USD
Beneficio Bruto:
342.31 USD (30 414 pips)
Pérdidas Brutas:
-55.28 USD (2 226 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
49 (332.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
332.11 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.61
Actividad comercial:
1.05%
Carga máxima del depósito:
10.05%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
21 minutos
Factor de Recuperación:
6.34
Transacciones Largas:
34 (65.38%)
Transacciones Cortas:
18 (34.62%)
Factor de Beneficio:
6.19
Beneficio Esperado:
5.52 USD
Beneficio medio:
6.71 USD
Pérdidas medias:
-55.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-44.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-44.70 USD (1)
Crecimiento al mes:
26.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.32 USD
Máxima:
45.24 USD (9.02%)
Reducción relativa:
De balance:
8.95% (44.88 USD)
De fondos:
7.88% (35.36 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|287
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +28.17 USD
Peor transacción: -45 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 49
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +332.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -44.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
