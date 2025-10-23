- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
50 (98.03%)
亏损交易:
1 (1.96%)
最好交易:
28.17 USD
最差交易:
-44.70 USD
毛利:
333.55 USD (30 186 pips)
毛利亏损:
-54.92 USD (2 226 pips)
最大连续赢利:
49 (332.11 USD)
最大连续盈利:
332.11 USD (49)
夏普比率:
0.60
交易活动:
1.05%
最大入金加载:
10.05%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
6.16
长期交易:
33 (64.71%)
短期交易:
18 (35.29%)
利润因子:
6.07
预期回报:
5.46 USD
平均利润:
6.67 USD
平均损失:
-54.92 USD
最大连续失误:
1 (-44.70 USD)
最大连续亏损:
-44.70 USD (1)
每月增长:
25.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.32 USD
最大值:
45.24 USD (9.02%)
相对跌幅:
结余:
8.95% (44.88 USD)
净值:
7.88% (35.36 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|279
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28.17 USD
最差交易: -45 USD
最大连续赢利: 49
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +332.11 USD
最大连续亏损: -44.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1800 USD
155%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
12
100%
51
98%
1%
6.07
5.46
USD
USD
9%
1:500