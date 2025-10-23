- Прирост
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
50 (98.03%)
Убыточных трейдов:
1 (1.96%)
Лучший трейд:
28.17 USD
Худший трейд:
-44.70 USD
Общая прибыль:
333.55 USD (30 186 pips)
Общий убыток:
-54.92 USD (2 226 pips)
Макс. серия выигрышей:
49 (332.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
332.11 USD (49)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
1.05%
Макс. загрузка депозита:
10.05%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
6.16
Длинных трейдов:
33 (64.71%)
Коротких трейдов:
18 (35.29%)
Профит фактор:
6.07
Мат. ожидание:
5.46 USD
Средняя прибыль:
6.67 USD
Средний убыток:
-54.92 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-44.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.70 USD (1)
Прирост в месяц:
25.08%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.32 USD
Максимальная:
45.24 USD (9.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.95% (44.88 USD)
По эквити:
7.88% (35.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|279
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28.17 USD
Худший трейд: -45 USD
Макс. серия выигрышей: 49
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +332.11 USD
Макс. убыток в серии: -44.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1800 USD в месяц
155%
0
0
USD
USD
458
USD
USD
12
100%
51
98%
1%
6.07
5.46
USD
USD
9%
1:500