- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
51 (98.07%)
損失トレード:
1 (1.92%)
ベストトレード:
28.17 USD
最悪のトレード:
-44.70 USD
総利益:
342.31 USD (30 414 pips)
総損失:
-55.28 USD (2 226 pips)
最大連続の勝ち:
49 (332.11 USD)
最大連続利益:
332.11 USD (49)
シャープレシオ:
0.61
取引アクティビティ:
1.05%
最大入金額:
10.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
21 分
リカバリーファクター:
6.34
長いトレード:
34 (65.38%)
短いトレード:
18 (34.62%)
プロフィットファクター:
6.19
期待されたペイオフ:
5.52 USD
平均利益:
6.71 USD
平均損失:
-55.28 USD
最大連続の負け:
1 (-44.70 USD)
最大連続損失:
-44.70 USD (1)
月間成長:
26.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.32 USD
最大の:
45.24 USD (9.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.95% (44.88 USD)
エクイティによる:
7.88% (35.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|52
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|287
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28.17 USD
最悪のトレード: -45 USD
最大連続の勝ち: 49
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +332.11 USD
最大連続損失: -44.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
レビューなし
