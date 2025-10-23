- 자본
- 축소
트레이드:
61
이익 거래:
59 (96.72%)
손실 거래:
2 (3.28%)
최고의 거래:
34.56 USD
최악의 거래:
-91.03 USD
총 수익:
431.63 USD (32 616 pips)
총 손실:
-150.17 USD (4 433 pips)
연속 최대 이익:
49 (332.11 USD)
연속 최대 이익:
332.11 USD (49)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
1.05%
최대 입금량:
14.00%
최근 거래:
54 분 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
23 분
회복 요인:
2.23
롱(주식매수):
43 (70.49%)
숏(주식차입매도):
18 (29.51%)
수익 요인:
2.87
기대수익:
4.61 USD
평균 이익:
7.32 USD
평균 손실:
-75.09 USD
연속 최대 손실:
1 (-91.03 USD)
연속 최대 손실:
-91.03 USD (1)
월별 성장률:
17.74%
연간 예측:
215.20%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.32 USD
최대한의:
126.44 USD (25.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.10% (125.92 USD)
자본금별:
16.62% (76.55 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|282
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|28K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.56 USD
최악의 거래: -91 USD
연속 최대 이익: 49
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +332.11 USD
연속 최대 손실: -91.03 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 1800 USD
157%
0
0
USD
USD
461
USD
USD
14
100%
61
96%
1%
2.87
4.61
USD
USD
25%
1:500