- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 022
Gewinntrades:
479 (46.86%)
Verlusttrades:
543 (53.13%)
Bester Trade:
212.23 USD
Schlechtester Trade:
-188.36 USD
Bruttoprofit:
10 346.79 USD (708 767 pips)
Bruttoverlust:
-10 452.26 USD (606 783 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (15.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
452.11 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
26.84%
Max deposit load:
100.17%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.05
Long-Positionen:
444 (43.44%)
Short-Positionen:
578 (56.56%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-244.80 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-644.24 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-56.53%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
6%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
358.25 USD
Maximaler:
1 934.99 USD (54.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
86.50% (1 933.39 USD)
Kapital:
33.50% (158.25 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|479
|.USTECHCash
|271
|XAUUSD
|167
|YMU25
|86
|NQU25
|10
|NQM25
|4
|EURUSD
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|.US30Cash
|-786
|.USTECHCash
|498
|XAUUSD
|-72
|YMU25
|-47
|NQU25
|304
|NQM25
|23
|EURUSD
|-44
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|.US30Cash
|-3.7K
|.USTECHCash
|1.5K
|XAUUSD
|73K
|YMU25
|14K
|NQU25
|16K
|NQM25
|1.8K
|EURUSD
|-544
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|415
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +212.23 USD
Schlechtester Trade: -188 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +15.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -244.80 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 334
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
Disciplina e constância.
30 USD pro Monat
-49%
0
0
USD
USD
534
USD
USD
30
6%
1 022
46%
27%
0.98
-0.10
USD
USD
87%
1:500