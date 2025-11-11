SegnaliSezioni
Leidson Rodrigues

Tradetotrade

Leidson Rodrigues
0 recensioni
24 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 105%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
660
Profit Trade:
307 (46.51%)
Loss Trade:
353 (53.48%)
Best Trade:
212.23 USD
Worst Trade:
-103.95 USD
Profitto lordo:
7 847.99 USD (647 780 pips)
Perdita lorda:
-6 302.11 USD (492 330 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (95.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
452.11 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
244 (36.97%)
Short Trade:
416 (63.03%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
25.56 USD
Perdita media:
-17.85 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-244.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-489.47 USD (13)
Crescita mensile:
27.18%
Previsione annuale:
329.84%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.55 USD
Massimale:
540.24 USD (16.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.07% (539.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.US30Cash 254
.USTECHCash 248
YMU25 86
XAUUSD 53
NQU25 10
NQM25 4
EURUSD 3
EURJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.US30Cash 697
.USTECHCash 445
YMU25 -47
XAUUSD 148
NQU25 304
NQM25 23
EURUSD -44
EURJPY 6
GBPJPY 14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.US30Cash 25K
.USTECHCash 6.2K
YMU25 14K
XAUUSD 92K
NQU25 16K
NQM25 1.8K
EURUSD -544
EURJPY 88
GBPJPY 415
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +212.23 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +95.91 USD
Massima perdita consecutiva: -244.80 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXCC1-Trade
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 334
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
40 più
Disciplina e constância.
Non ci sono recensioni
2025.11.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.61% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 19:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
