- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
660
Profit Trade:
307 (46.51%)
Loss Trade:
353 (53.48%)
Best Trade:
212.23 USD
Worst Trade:
-103.95 USD
Profitto lordo:
7 847.99 USD (647 780 pips)
Perdita lorda:
-6 302.11 USD (492 330 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (95.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
452.11 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.86
Long Trade:
244 (36.97%)
Short Trade:
416 (63.03%)
Fattore di profitto:
1.25
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
25.56 USD
Perdita media:
-17.85 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-244.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-489.47 USD (13)
Crescita mensile:
27.18%
Previsione annuale:
329.84%
Algo trading:
6%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
82.55 USD
Massimale:
540.24 USD (16.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.07% (539.83 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|254
|.USTECHCash
|248
|YMU25
|86
|XAUUSD
|53
|NQU25
|10
|NQM25
|4
|EURUSD
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|.US30Cash
|697
|.USTECHCash
|445
|YMU25
|-47
|XAUUSD
|148
|NQU25
|304
|NQM25
|23
|EURUSD
|-44
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|14
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|.US30Cash
|25K
|.USTECHCash
|6.2K
|YMU25
|14K
|XAUUSD
|92K
|NQU25
|16K
|NQM25
|1.8K
|EURUSD
|-544
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|415
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +212.23 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +95.91 USD
Massima perdita consecutiva: -244.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 334
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
Disciplina e constância.
