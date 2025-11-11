СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tradetotrade
Leidson Rodrigues

Tradetotrade

Leidson Rodrigues
0 отзывов
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -49%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 022
Прибыльных трейдов:
479 (46.86%)
Убыточных трейдов:
543 (53.13%)
Лучший трейд:
212.23 USD
Худший трейд:
-188.36 USD
Общая прибыль:
10 346.79 USD (708 767 pips)
Общий убыток:
-10 452.26 USD (606 783 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (15.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
452.11 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
29.87%
Макс. загрузка депозита:
100.17%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
444 (43.44%)
Коротких трейдов:
578 (56.56%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.10 USD
Средняя прибыль:
21.60 USD
Средний убыток:
-19.25 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-244.80 USD)
Макс. убыток в серии:
-644.24 USD (15)
Прирост в месяц:
-53.97%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
358.25 USD
Максимальная:
1 934.99 USD (54.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
86.50% (1 933.39 USD)
По эквити:
33.50% (158.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
.US30Cash 479
.USTECHCash 271
XAUUSD 167
YMU25 86
NQU25 10
NQM25 4
EURUSD 3
EURJPY 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
.US30Cash -786
.USTECHCash 498
XAUUSD -72
YMU25 -47
NQU25 304
NQM25 23
EURUSD -44
EURJPY 6
GBPJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
.US30Cash -3.7K
.USTECHCash 1.5K
XAUUSD 73K
YMU25 14K
NQU25 16K
NQM25 1.8K
EURUSD -544
EURJPY 88
GBPJPY 415
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +212.23 USD
Худший трейд: -188 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +15.16 USD
Макс. убыток в серии: -244.80 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCC1-Trade
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 334
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
еще 40...
Disciplina e constância.
Нет отзывов
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 16:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.61% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 19:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
