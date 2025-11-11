- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 022
Transacciones Rentables:
479 (46.86%)
Transacciones Irrentables:
543 (53.13%)
Mejor transacción:
212.23 USD
Peor transacción:
-188.36 USD
Beneficio Bruto:
10 346.79 USD (708 767 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 452.26 USD (606 783 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (15.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
452.11 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
29.87%
Carga máxima del depósito:
100.17%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.05
Transacciones Largas:
444 (43.44%)
Transacciones Cortas:
578 (56.56%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.10 USD
Beneficio medio:
21.60 USD
Pérdidas medias:
-19.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-244.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-644.24 USD (15)
Crecimiento al mes:
-53.97%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
6%
Reducción de balance:
Absoluto:
358.25 USD
Máxima:
1 934.99 USD (54.24%)
Reducción relativa:
De balance:
86.50% (1 933.39 USD)
De fondos:
33.50% (158.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|479
|.USTECHCash
|271
|XAUUSD
|167
|YMU25
|86
|NQU25
|10
|NQM25
|4
|EURUSD
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|.US30Cash
|-786
|.USTECHCash
|498
|XAUUSD
|-72
|YMU25
|-47
|NQU25
|304
|NQM25
|23
|EURUSD
|-44
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|.US30Cash
|-3.7K
|.USTECHCash
|1.5K
|XAUUSD
|73K
|YMU25
|14K
|NQU25
|16K
|NQM25
|1.8K
|EURUSD
|-544
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|415
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +212.23 USD
Peor transacción: -188 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +15.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -244.80 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 334
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
Disciplina e constância.
