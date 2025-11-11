SeñalesSecciones
Leidson Rodrigues

Tradetotrade

Leidson Rodrigues
0 comentarios
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -49%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 022
Transacciones Rentables:
479 (46.86%)
Transacciones Irrentables:
543 (53.13%)
Mejor transacción:
212.23 USD
Peor transacción:
-188.36 USD
Beneficio Bruto:
10 346.79 USD (708 767 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 452.26 USD (606 783 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (15.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
452.11 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
29.87%
Carga máxima del depósito:
100.17%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
30
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.05
Transacciones Largas:
444 (43.44%)
Transacciones Cortas:
578 (56.56%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.10 USD
Beneficio medio:
21.60 USD
Pérdidas medias:
-19.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-244.80 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-644.24 USD (15)
Crecimiento al mes:
-53.97%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
6%
Reducción de balance:
Absoluto:
358.25 USD
Máxima:
1 934.99 USD (54.24%)
Reducción relativa:
De balance:
86.50% (1 933.39 USD)
De fondos:
33.50% (158.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
.US30Cash 479
.USTECHCash 271
XAUUSD 167
YMU25 86
NQU25 10
NQM25 4
EURUSD 3
EURJPY 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
.US30Cash -786
.USTECHCash 498
XAUUSD -72
YMU25 -47
NQU25 304
NQM25 23
EURUSD -44
EURJPY 6
GBPJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
.US30Cash -3.7K
.USTECHCash 1.5K
XAUUSD 73K
YMU25 14K
NQU25 16K
NQM25 1.8K
EURUSD -544
EURJPY 88
GBPJPY 415
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +212.23 USD
Peor transacción: -188 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +15.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -244.80 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXCC1-Trade
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 334
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
otros 40...
Disciplina e constância.
No hay comentarios
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 16:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.61% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 19:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
