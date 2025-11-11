SinaisSeções
Leidson Rodrigues

Tradetotrade

Leidson Rodrigues
0 comentários
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -49%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 022
Negociações com lucro:
479 (46.86%)
Negociações com perda:
543 (53.13%)
Melhor negociação:
212.23 USD
Pior negociação:
-188.36 USD
Lucro bruto:
10 346.79 USD (708 767 pips)
Perda bruta:
-10 452.26 USD (606 783 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (15.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
452.11 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
29.87%
Depósito máximo carregado:
100.17%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.05
Negociações longas:
444 (43.44%)
Negociações curtas:
578 (56.56%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
21.60 USD
Perda média:
-19.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-244.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-644.24 USD (15)
Crescimento mensal:
-53.97%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
358.25 USD
Máximo:
1 934.99 USD (54.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.50% (1 933.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.50% (158.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
.US30Cash 479
.USTECHCash 271
XAUUSD 167
YMU25 86
NQU25 10
NQM25 4
EURUSD 3
EURJPY 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
.US30Cash -786
.USTECHCash 498
XAUUSD -72
YMU25 -47
NQU25 304
NQM25 23
EURUSD -44
EURJPY 6
GBPJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
.US30Cash -3.7K
.USTECHCash 1.5K
XAUUSD 73K
YMU25 14K
NQU25 16K
NQM25 1.8K
EURUSD -544
EURJPY 88
GBPJPY 415
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +212.23 USD
Pior negociação: -188 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +15.16 USD
Máxima perda consecutiva: -244.80 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXCC1-Trade
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 334
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
40 mais ...
Disciplina e constância.
Sem comentários
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 16:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.61% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 19:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
