- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 022
Negociações com lucro:
479 (46.86%)
Negociações com perda:
543 (53.13%)
Melhor negociação:
212.23 USD
Pior negociação:
-188.36 USD
Lucro bruto:
10 346.79 USD (708 767 pips)
Perda bruta:
-10 452.26 USD (606 783 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (15.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
452.11 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
29.87%
Depósito máximo carregado:
100.17%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.05
Negociações longas:
444 (43.44%)
Negociações curtas:
578 (56.56%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.10 USD
Lucro médio:
21.60 USD
Perda média:
-19.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-244.80 USD)
Máxima perda consecutiva:
-644.24 USD (15)
Crescimento mensal:
-53.97%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
6%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
358.25 USD
Máximo:
1 934.99 USD (54.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
86.50% (1 933.39 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.50% (158.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|479
|.USTECHCash
|271
|XAUUSD
|167
|YMU25
|86
|NQU25
|10
|NQM25
|4
|EURUSD
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|.US30Cash
|-786
|.USTECHCash
|498
|XAUUSD
|-72
|YMU25
|-47
|NQU25
|304
|NQM25
|23
|EURUSD
|-44
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|.US30Cash
|-3.7K
|.USTECHCash
|1.5K
|XAUUSD
|73K
|YMU25
|14K
|NQU25
|16K
|NQM25
|1.8K
|EURUSD
|-544
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|415
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +212.23 USD
Pior negociação: -188 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +15.16 USD
Máxima perda consecutiva: -244.80 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 334
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
40 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Disciplina e constância.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-49%
0
0
USD
USD
551
USD
USD
30
6%
1 022
46%
30%
0.98
-0.10
USD
USD
87%
1:500