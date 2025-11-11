シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Tradetotrade
Leidson Rodrigues

Tradetotrade

Leidson Rodrigues
レビュー0件
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -49%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 022
利益トレード:
479 (46.86%)
損失トレード:
543 (53.13%)
ベストトレード:
212.23 USD
最悪のトレード:
-188.36 USD
総利益:
10 346.79 USD (708 767 pips)
総損失:
-10 452.26 USD (606 783 pips)
最大連続の勝ち:
18 (15.16 USD)
最大連続利益:
452.11 USD (3)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
29.87%
最大入金額:
100.17%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.05
長いトレード:
444 (43.44%)
短いトレード:
578 (56.56%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.10 USD
平均利益:
21.60 USD
平均損失:
-19.25 USD
最大連続の負け:
17 (-244.80 USD)
最大連続損失:
-644.24 USD (15)
月間成長:
-53.97%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
358.25 USD
最大の:
1 934.99 USD (54.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.50% (1 933.39 USD)
エクイティによる:
33.50% (158.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
.US30Cash 479
.USTECHCash 271
XAUUSD 167
YMU25 86
NQU25 10
NQM25 4
EURUSD 3
EURJPY 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
.US30Cash -786
.USTECHCash 498
XAUUSD -72
YMU25 -47
NQU25 304
NQM25 23
EURUSD -44
EURJPY 6
GBPJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
.US30Cash -3.7K
.USTECHCash 1.5K
XAUUSD 73K
YMU25 14K
NQU25 16K
NQM25 1.8K
EURUSD -544
EURJPY 88
GBPJPY 415
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +212.23 USD
最悪のトレード: -188 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +15.16 USD
最大連続損失: -244.80 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXCC1-Trade
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 334
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
40 より多く...
Disciplina e constância.
レビューなし
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 16:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.61% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 19:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
