- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 022
利益トレード:
479 (46.86%)
損失トレード:
543 (53.13%)
ベストトレード:
212.23 USD
最悪のトレード:
-188.36 USD
総利益:
10 346.79 USD (708 767 pips)
総損失:
-10 452.26 USD (606 783 pips)
最大連続の勝ち:
18 (15.16 USD)
最大連続利益:
452.11 USD (3)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
29.87%
最大入金額:
100.17%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
30
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.05
長いトレード:
444 (43.44%)
短いトレード:
578 (56.56%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.10 USD
平均利益:
21.60 USD
平均損失:
-19.25 USD
最大連続の負け:
17 (-244.80 USD)
最大連続損失:
-644.24 USD (15)
月間成長:
-53.97%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
6%
残高によるドローダウン:
絶対:
358.25 USD
最大の:
1 934.99 USD (54.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
86.50% (1 933.39 USD)
エクイティによる:
33.50% (158.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|479
|.USTECHCash
|271
|XAUUSD
|167
|YMU25
|86
|NQU25
|10
|NQM25
|4
|EURUSD
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|.US30Cash
|-786
|.USTECHCash
|498
|XAUUSD
|-72
|YMU25
|-47
|NQU25
|304
|NQM25
|23
|EURUSD
|-44
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|.US30Cash
|-3.7K
|.USTECHCash
|1.5K
|XAUUSD
|73K
|YMU25
|14K
|NQU25
|16K
|NQM25
|1.8K
|EURUSD
|-544
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|415
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +212.23 USD
最悪のトレード: -188 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +15.16 USD
最大連続損失: -244.80 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 334
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
