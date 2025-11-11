信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 022
盈利交易:
479 (46.86%)
亏损交易:
543 (53.13%)
最好交易:
212.23 USD
最差交易:
-188.36 USD
毛利:
10 346.79 USD (708 767 pips)
毛利亏损:
-10 452.26 USD (606 783 pips)
最大连续赢利:
18 (15.16 USD)
最大连续盈利:
452.11 USD (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
29.87%
最大入金加载:
100.17%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
30
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.05
长期交易:
444 (43.44%)
短期交易:
578 (56.56%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
21.60 USD
平均损失:
-19.25 USD
最大连续失误:
17 (-244.80 USD)
最大连续亏损:
-644.24 USD (15)
每月增长:
-53.97%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
358.25 USD
最大值:
1 934.99 USD (54.24%)
相对跌幅:
结余:
86.50% (1 933.39 USD)
净值:
33.50% (158.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
.US30Cash 479
.USTECHCash 271
XAUUSD 167
YMU25 86
NQU25 10
NQM25 4
EURUSD 3
EURJPY 1
GBPJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
.US30Cash -786
.USTECHCash 498
XAUUSD -72
YMU25 -47
NQU25 304
NQM25 23
EURUSD -44
EURJPY 6
GBPJPY 14
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
.US30Cash -3.7K
.USTECHCash 1.5K
XAUUSD 73K
YMU25 14K
NQU25 16K
NQM25 1.8K
EURUSD -544
EURJPY 88
GBPJPY 415
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +212.23 USD
最差交易: -188 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +15.16 USD
最大连续亏损: -244.80 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCC1-Trade
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 334
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
40 更多...
Disciplina e constância.
没有评论
2025.12.23 14:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 13:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 22:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 01:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 17:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 16:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 16:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.13 20:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 03:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.61% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 19:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
