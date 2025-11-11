- 成长
交易:
1 022
盈利交易:
479 (46.86%)
亏损交易:
543 (53.13%)
最好交易:
212.23 USD
最差交易:
-188.36 USD
毛利:
10 346.79 USD (708 767 pips)
毛利亏损:
-10 452.26 USD (606 783 pips)
最大连续赢利:
18 (15.16 USD)
最大连续盈利:
452.11 USD (3)
夏普比率:
0.01
交易活动:
29.87%
最大入金加载:
100.17%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
30
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.05
长期交易:
444 (43.44%)
短期交易:
578 (56.56%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.10 USD
平均利润:
21.60 USD
平均损失:
-19.25 USD
最大连续失误:
17 (-244.80 USD)
最大连续亏损:
-644.24 USD (15)
每月增长:
-53.97%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
6%
结余跌幅:
绝对:
358.25 USD
最大值:
1 934.99 USD (54.24%)
相对跌幅:
结余:
86.50% (1 933.39 USD)
净值:
33.50% (158.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|479
|.USTECHCash
|271
|XAUUSD
|167
|YMU25
|86
|NQU25
|10
|NQM25
|4
|EURUSD
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|.US30Cash
|-786
|.USTECHCash
|498
|XAUUSD
|-72
|YMU25
|-47
|NQU25
|304
|NQM25
|23
|EURUSD
|-44
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|.US30Cash
|-3.7K
|.USTECHCash
|1.5K
|XAUUSD
|73K
|YMU25
|14K
|NQU25
|16K
|NQM25
|1.8K
|EURUSD
|-544
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|415
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +212.23 USD
最差交易: -188 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +15.16 USD
最大连续亏损: -244.80 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 334
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
Disciplina e constância.
