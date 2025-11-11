SignauxSections
Leidson Rodrigues

Tradetotrade

Leidson Rodrigues
0 avis
24 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 105%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
660
Bénéfice trades:
307 (46.51%)
Perte trades:
353 (53.48%)
Meilleure transaction:
212.23 USD
Pire transaction:
-103.95 USD
Bénéfice brut:
7 847.99 USD (647 780 pips)
Perte brute:
-6 302.11 USD (492 330 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (95.91 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
452.11 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
2.86
Longs trades:
244 (36.97%)
Courts trades:
416 (63.03%)
Facteur de profit:
1.25
Rendement attendu:
2.34 USD
Bénéfice moyen:
25.56 USD
Perte moyenne:
-17.85 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-244.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-489.47 USD (13)
Croissance mensuelle:
27.18%
Prévision annuelle:
329.84%
Algo trading:
6%
Prélèvement par solde:
Absolu:
82.55 USD
Maximal:
540.24 USD (16.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.07% (539.83 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.US30Cash 254
.USTECHCash 248
YMU25 86
XAUUSD 53
NQU25 10
NQM25 4
EURUSD 3
EURJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.US30Cash 697
.USTECHCash 445
YMU25 -47
XAUUSD 148
NQU25 304
NQM25 23
EURUSD -44
EURJPY 6
GBPJPY 14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.US30Cash 25K
.USTECHCash 6.2K
YMU25 14K
XAUUSD 92K
NQU25 16K
NQM25 1.8K
EURUSD -544
EURJPY 88
GBPJPY 415
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +212.23 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +95.91 USD
Perte consécutive maximale: -244.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXCC1-Trade
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 334
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
Disciplina e constância.
Aucun avis
2025.11.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.61% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 19:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
