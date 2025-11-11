SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tradetotrade
Leidson Rodrigues

Tradetotrade

Leidson Rodrigues
0 inceleme
24 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 105%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
660
Kârla kapanan işlemler:
307 (46.51%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (53.48%)
En iyi işlem:
212.23 USD
En kötü işlem:
-103.95 USD
Brüt kâr:
7 847.99 USD (647 780 pips)
Brüt zarar:
-6 302.11 USD (492 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (95.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
452.11 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
244 (36.97%)
Satış işlemleri:
416 (63.03%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
25.56 USD
Ortalama zarar:
-17.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-244.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-489.47 USD (13)
Aylık büyüme:
27.18%
Yıllık tahmin:
329.84%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.55 USD
Maksimum:
540.24 USD (16.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.07% (539.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US30Cash 254
.USTECHCash 248
YMU25 86
XAUUSD 53
NQU25 10
NQM25 4
EURUSD 3
EURJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US30Cash 697
.USTECHCash 445
YMU25 -47
XAUUSD 148
NQU25 304
NQM25 23
EURUSD -44
EURJPY 6
GBPJPY 14
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US30Cash 25K
.USTECHCash 6.2K
YMU25 14K
XAUUSD 92K
NQU25 16K
NQM25 1.8K
EURUSD -544
EURJPY 88
GBPJPY 415
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +212.23 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +95.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -244.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXCC1-Trade
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
VTindex-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
ICMarkets-MT5
1.00 × 9
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 295
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 334
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
BCS5-Real
2.64 × 14
Tickmill-Live
2.67 × 266
40 daha fazla...
Disciplina e constância.
İnceleme yok
2025.11.11 01:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 01:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.11 01:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 01:01
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 3.61% of days out of 166 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.11 01:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 19:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.13 19:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 19:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
