İşlemler:
660
Kârla kapanan işlemler:
307 (46.51%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (53.48%)
En iyi işlem:
212.23 USD
En kötü işlem:
-103.95 USD
Brüt kâr:
7 847.99 USD (647 780 pips)
Brüt zarar:
-6 302.11 USD (492 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (95.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
452.11 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
244 (36.97%)
Satış işlemleri:
416 (63.03%)
Kâr faktörü:
1.25
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
25.56 USD
Ortalama zarar:
-17.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-244.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-489.47 USD (13)
Aylık büyüme:
27.18%
Yıllık tahmin:
329.84%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
82.55 USD
Maksimum:
540.24 USD (16.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.07% (539.83 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|254
|.USTECHCash
|248
|YMU25
|86
|XAUUSD
|53
|NQU25
|10
|NQM25
|4
|EURUSD
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.US30Cash
|697
|.USTECHCash
|445
|YMU25
|-47
|XAUUSD
|148
|NQU25
|304
|NQM25
|23
|EURUSD
|-44
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|14
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.US30Cash
|25K
|.USTECHCash
|6.2K
|YMU25
|14K
|XAUUSD
|92K
|NQU25
|16K
|NQM25
|1.8K
|EURUSD
|-544
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|415
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +212.23 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +95.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -244.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 334
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
Disciplina e constância.
İnceleme yok