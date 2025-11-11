- 자본
- 축소
트레이드:
1 040
이익 거래:
484 (46.53%)
손실 거래:
556 (53.46%)
최고의 거래:
212.23 USD
최악의 거래:
-188.36 USD
총 수익:
10 464.98 USD (711 295 pips)
총 손실:
-10 581.35 USD (609 350 pips)
연속 최대 이익:
18 (15.16 USD)
연속 최대 이익:
452.11 USD (3)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
23.34%
최대 입금량:
100.17%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.06
롱(주식매수):
451 (43.37%)
숏(주식차입매도):
589 (56.63%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.11 USD
평균 이익:
21.62 USD
평균 손실:
-19.03 USD
연속 최대 손실:
17 (-244.80 USD)
연속 최대 손실:
-644.24 USD (15)
월별 성장률:
-41.85%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
5%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
358.25 USD
최대한의:
1 934.99 USD (54.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
86.50% (1 933.39 USD)
자본금별:
33.50% (158.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|.US30Cash
|479
|.USTECHCash
|271
|XAUUSD
|185
|YMU25
|86
|NQU25
|10
|NQM25
|4
|EURUSD
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|.US30Cash
|-786
|.USTECHCash
|498
|XAUUSD
|-83
|YMU25
|-47
|NQU25
|304
|NQM25
|23
|EURUSD
|-44
|EURJPY
|6
|GBPJPY
|14
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|.US30Cash
|-3.7K
|.USTECHCash
|1.5K
|XAUUSD
|73K
|YMU25
|14K
|NQU25
|16K
|NQM25
|1.8K
|EURUSD
|-544
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|415
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +212.23 USD
최악의 거래: -188 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +15.16 USD
연속 최대 손실: -244.80 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.07 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.00 × 9
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 295
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 334
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
|
BCS5-Real
|2.64 × 14
|
Tickmill-Live
|2.67 × 266
Disciplina e constância.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-50%
0
0
USD
USD
524
USD
USD
32
5%
1 040
46%
23%
0.98
-0.11
USD
USD
87%
1:500