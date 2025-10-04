SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / JMS
Jorge Mansur Saikali

JMS

Jorge Mansur Saikali
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 737%
FusionMarkets-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
65 (97.01%)
Verlusttrades:
2 (2.99%)
Bester Trade:
17.68 USD
Schlechtester Trade:
-1.31 USD
Bruttoprofit:
257.77 USD (33 060 pips)
Bruttoverlust:
-3.04 USD (16 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (197.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.67 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.41%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
188.69
Long-Positionen:
39 (58.21%)
Short-Positionen:
28 (41.79%)
Profit-Faktor:
84.79
Mathematische Gewinnerwartung:
3.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.31 USD (1)
Wachstum pro Monat :
10.94%
Jahresprognose:
132.76%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
1.35 USD (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.58% (1.33 USD)
Kapital:
38.05% (105.06 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURGBP 13
USDCHF 11
EURJPY 8
AUDCAD 6
EURAUD 5
NZDCAD 5
AUDUSD 4
AUDNZD 4
CADCHF 4
EURCAD 3
AUDCHF 2
EURCHF 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP 45
USDCHF 47
EURJPY 37
AUDCAD 21
EURAUD 17
NZDCAD 19
AUDUSD 17
AUDNZD 14
CADCHF 13
EURCAD 16
AUDCHF 3
EURCHF 3
EURUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP 3.9K
USDCHF 5.4K
EURJPY 5.6K
AUDCAD 2.7K
EURAUD 3.6K
NZDCAD 2.8K
AUDUSD 1.7K
AUDNZD 2.3K
CADCHF 1.1K
EURCAD 2.3K
AUDCHF 976
EURCHF 363
EURUSD 99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.68 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +197.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.31 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.50 × 4
PUPrime-Live
0.75 × 4
FusionMarkets-Live
1.10 × 1029
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 108
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
2.96 × 399
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.02 × 488
ICMarketsSC-MT5-2
3.13 × 1200
GOMarketsMU-Live
3.49 × 35
ValutradesSeychelles-Live
3.57 × 7
RoboForex-ECN
3.74 × 804
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
noch 74 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
Keine Bewertungen
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen