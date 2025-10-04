- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
65 (97.01%)
Verlusttrades:
2 (2.99%)
Bester Trade:
17.68 USD
Schlechtester Trade:
-1.31 USD
Bruttoprofit:
257.77 USD (33 060 pips)
Bruttoverlust:
-3.04 USD (16 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (197.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
197.67 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.70
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
11.41%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
188.69
Long-Positionen:
39 (58.21%)
Short-Positionen:
28 (41.79%)
Profit-Faktor:
84.79
Mathematische Gewinnerwartung:
3.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.97 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.31 USD (1)
Wachstum pro Monat :
10.94%
Jahresprognose:
132.76%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.02 USD
Maximaler:
1.35 USD (0.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.58% (1.33 USD)
Kapital:
38.05% (105.06 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURGBP
|13
|USDCHF
|11
|EURJPY
|8
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURGBP
|45
|USDCHF
|47
|EURJPY
|37
|AUDCAD
|21
|EURAUD
|17
|NZDCAD
|19
|AUDUSD
|17
|AUDNZD
|14
|CADCHF
|13
|EURCAD
|16
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURGBP
|3.9K
|USDCHF
|5.4K
|EURJPY
|5.6K
|AUDCAD
|2.7K
|EURAUD
|3.6K
|NZDCAD
|2.8K
|AUDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|EURCAD
|2.3K
|AUDCHF
|976
|EURCHF
|363
|EURUSD
|99
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +17.68 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +197.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.31 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 4
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.10 × 1029
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 108
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.96 × 399
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.02 × 488
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.13 × 1200
|
GOMarketsMU-Live
|3.49 × 35
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.57 × 7
|
RoboForex-ECN
|3.74 × 804
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
noch 74 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
Keine Bewertungen