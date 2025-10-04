- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
65 (97.01%)
Убыточных трейдов:
2 (2.99%)
Лучший трейд:
17.68 USD
Худший трейд:
-1.31 USD
Общая прибыль:
257.77 USD (33 060 pips)
Общий убыток:
-3.04 USD (16 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (197.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.67 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.41%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
188.69
Длинных трейдов:
39 (58.21%)
Коротких трейдов:
28 (41.79%)
Профит фактор:
84.79
Мат. ожидание:
3.80 USD
Средняя прибыль:
3.97 USD
Средний убыток:
-1.52 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.31 USD (1)
Прирост в месяц:
10.94%
Годовой прогноз:
132.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
1.35 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.58% (1.33 USD)
По эквити:
38.05% (105.06 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURGBP
|13
|USDCHF
|11
|EURJPY
|8
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|1
|EURUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURGBP
|45
|USDCHF
|47
|EURJPY
|37
|AUDCAD
|21
|EURAUD
|17
|NZDCAD
|19
|AUDUSD
|17
|AUDNZD
|14
|CADCHF
|13
|EURCAD
|16
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURGBP
|3.9K
|USDCHF
|5.4K
|EURJPY
|5.6K
|AUDCAD
|2.7K
|EURAUD
|3.6K
|NZDCAD
|2.8K
|AUDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|EURCAD
|2.3K
|AUDCHF
|976
|EURCHF
|363
|EURUSD
|99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.68 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +197.67 USD
Макс. убыток в серии: -1.31 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.50 × 4
PUPrime-Live
|0.75 × 4
FusionMarkets-Live
|1.10 × 1029
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 108
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
Coinexx-Live
|2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
|2.96 × 399
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
|3.02 × 488
ICMarketsSC-MT5-2
|3.13 × 1200
GOMarketsMU-Live
|3.49 × 35
ValutradesSeychelles-Live
|3.57 × 7
RoboForex-ECN
|3.74 × 804
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
еще 74...
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
