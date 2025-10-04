СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / JMS
Jorge Mansur Saikali

JMS

Jorge Mansur Saikali
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 737%
FusionMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
67
Прибыльных трейдов:
65 (97.01%)
Убыточных трейдов:
2 (2.99%)
Лучший трейд:
17.68 USD
Худший трейд:
-1.31 USD
Общая прибыль:
257.77 USD (33 060 pips)
Общий убыток:
-3.04 USD (16 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (197.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
197.67 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.70
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
11.41%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
188.69
Длинных трейдов:
39 (58.21%)
Коротких трейдов:
28 (41.79%)
Профит фактор:
84.79
Мат. ожидание:
3.80 USD
Средняя прибыль:
3.97 USD
Средний убыток:
-1.52 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.31 USD (1)
Прирост в месяц:
10.94%
Годовой прогноз:
132.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
1.35 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.58% (1.33 USD)
По эквити:
38.05% (105.06 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURGBP 13
USDCHF 11
EURJPY 8
AUDCAD 6
EURAUD 5
NZDCAD 5
AUDUSD 4
AUDNZD 4
CADCHF 4
EURCAD 3
AUDCHF 2
EURCHF 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURGBP 45
USDCHF 47
EURJPY 37
AUDCAD 21
EURAUD 17
NZDCAD 19
AUDUSD 17
AUDNZD 14
CADCHF 13
EURCAD 16
AUDCHF 3
EURCHF 3
EURUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURGBP 3.9K
USDCHF 5.4K
EURJPY 5.6K
AUDCAD 2.7K
EURAUD 3.6K
NZDCAD 2.8K
AUDUSD 1.7K
AUDNZD 2.3K
CADCHF 1.1K
EURCAD 2.3K
AUDCHF 976
EURCHF 363
EURUSD 99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.68 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +197.67 USD
Макс. убыток в серии: -1.31 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.50 × 4
PUPrime-Live
0.75 × 4
FusionMarkets-Live
1.10 × 1029
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 108
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
2.96 × 399
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.02 × 488
ICMarketsSC-MT5-2
3.13 × 1200
GOMarketsMU-Live
3.49 × 35
ValutradesSeychelles-Live
3.57 × 7
RoboForex-ECN
3.74 × 804
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
еще 74...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
Нет отзывов
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика