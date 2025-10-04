SegnaliSezioni
Jorge Mansur Saikali

JMS Sinais

Jorge Mansur Saikali
0 recensioni
17 settimane
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
23 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.15 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
112.11 USD (12 318 pips)
Perdita lorda:
-0.58 USD
Vincite massime consecutive:
23 (112.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.11 USD (23)
Indice di Sharpe:
1.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
11.41%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
1858.83
Long Trade:
12 (52.17%)
Short Trade:
11 (47.83%)
Fattore di profitto:
193.29
Profitto previsto:
4.87 USD
Profitto medio:
4.87 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
30.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.06 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.26% (26.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 7
EURGBP 4
AUDCAD 3
CADCHF 3
AUDUSD 2
EURCHF 1
EURCAD 1
EURAUD 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 41
EURGBP 22
AUDCAD 11
CADCHF 9
AUDUSD 9
EURCHF 3
EURCAD 9
EURAUD 4
AUDNZD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 3.8K
EURGBP 2.1K
AUDCAD 1.5K
CADCHF 786
AUDUSD 946
EURCHF 363
EURCAD 1.3K
EURAUD 947
AUDNZD 607
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.15 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +112.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.26 × 480
PUPrime-Live
1.50 × 2
GOMarketsMU-Live
1.83 × 6
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 478
ICMarketsSC-MT5
2.52 × 67
ICMarketsSC-MT5-4
2.52 × 267
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 21
Coinexx-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real12
3.11 × 19
ValutradesSeychelles-Live
3.67 × 6
RoboForex-ECN
3.85 × 550
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
JunoMarkets-Server
4.00 × 5
Valutrades-Live
4.20 × 5
PlexyTrade-Server01
4.25 × 4
VantageInternational-Live 4
4.42 × 12
XM.COM-MT5
4.77 × 257
Darwinex-Live
4.79 × 382
Exness-MT5Real7
5.00 × 1
xChief-MT5
5.00 × 1
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
Non ci sono recensioni
2025.10.04 00:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.04 00:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
