- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
23
Profit Trade:
23 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
9.15 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
112.11 USD (12 318 pips)
Perdita lorda:
-0.58 USD
Vincite massime consecutive:
23 (112.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
112.11 USD (23)
Indice di Sharpe:
1.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
11.41%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
1858.83
Long Trade:
12 (52.17%)
Short Trade:
11 (47.83%)
Fattore di profitto:
193.29
Profitto previsto:
4.87 USD
Profitto medio:
4.87 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
30.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.02 USD
Massimale:
0.06 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
19.26% (26.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|7
|EURGBP
|4
|AUDCAD
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|41
|EURGBP
|22
|AUDCAD
|11
|CADCHF
|9
|AUDUSD
|9
|EURCHF
|3
|EURCAD
|9
|EURAUD
|4
|AUDNZD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|3.8K
|EURGBP
|2.1K
|AUDCAD
|1.5K
|CADCHF
|786
|AUDUSD
|946
|EURCHF
|363
|EURCAD
|1.3K
|EURAUD
|947
|AUDNZD
|607
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.15 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 23
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +112.11 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.26 × 480
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|1.83 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 478
|
ICMarketsSC-MT5
|2.52 × 67
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.52 × 267
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 21
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|3.11 × 19
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 550
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|4.00 × 5
|
Valutrades-Live
|4.20 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|4.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|4.42 × 12
|
XM.COM-MT5
|4.77 × 257
|
Darwinex-Live
|4.79 × 382
|
Exness-MT5Real7
|5.00 × 1
|
xChief-MT5
|5.00 × 1
51 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
Non ci sono recensioni