SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / JMS Sinais
Jorge Mansur Saikali

JMS Sinais

Jorge Mansur Saikali
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
23
Bénéfice trades:
23 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
9.15 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
112.11 USD (12 318 pips)
Perte brute:
-0.58 USD
Gains consécutifs maximales:
23 (112.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
112.11 USD (23)
Ratio de Sharpe:
1.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
11.41%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
8 jours
Facteur de récupération:
1858.83
Longs trades:
12 (52.17%)
Courts trades:
11 (47.83%)
Facteur de profit:
193.29
Rendement attendu:
4.87 USD
Bénéfice moyen:
4.87 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
30.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.02 USD
Maximal:
0.06 USD (0.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
19.26% (26.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 7
EURGBP 4
AUDCAD 3
CADCHF 3
AUDUSD 2
EURCHF 1
EURCAD 1
EURAUD 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 41
EURGBP 22
AUDCAD 11
CADCHF 9
AUDUSD 9
EURCHF 3
EURCAD 9
EURAUD 4
AUDNZD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 3.8K
EURGBP 2.1K
AUDCAD 1.5K
CADCHF 786
AUDUSD 946
EURCHF 363
EURCAD 1.3K
EURAUD 947
AUDNZD 607
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.15 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 23
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +112.11 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.26 × 480
PUPrime-Live
1.50 × 2
GOMarketsMU-Live
1.83 × 6
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 478
ICMarketsSC-MT5
2.52 × 67
ICMarketsSC-MT5-4
2.52 × 267
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 21
Coinexx-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real12
3.11 × 19
ValutradesSeychelles-Live
3.67 × 6
RoboForex-ECN
3.85 × 550
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
JunoMarkets-Server
4.00 × 5
Valutrades-Live
4.20 × 5
PlexyTrade-Server01
4.25 × 4
VantageInternational-Live 4
4.42 × 12
XM.COM-MT5
4.77 × 257
Darwinex-Live
4.79 × 382
Exness-MT5Real7
5.00 × 1
xChief-MT5
5.00 × 1
51 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
Aucun avis
2025.10.04 00:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.04 00:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire