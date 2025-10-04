- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
67
Negociações com lucro:
65 (97.01%)
Negociações com perda:
2 (2.99%)
Melhor negociação:
17.68 USD
Pior negociação:
-1.31 USD
Lucro bruto:
257.77 USD (33 060 pips)
Perda bruta:
-3.04 USD (16 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (197.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.67 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.41%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
188.69
Negociações longas:
39 (58.21%)
Negociações curtas:
28 (41.79%)
Fator de lucro:
84.79
Valor esperado:
3.80 USD
Lucro médio:
3.97 USD
Perda média:
-1.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.31 USD (1)
Crescimento mensal:
10.94%
Previsão anual:
132.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
1.35 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.58% (1.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.05% (105.06 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP
|13
|USDCHF
|11
|EURJPY
|8
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP
|45
|USDCHF
|47
|EURJPY
|37
|AUDCAD
|21
|EURAUD
|17
|NZDCAD
|19
|AUDUSD
|17
|AUDNZD
|14
|CADCHF
|13
|EURCAD
|16
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP
|3.9K
|USDCHF
|5.4K
|EURJPY
|5.6K
|AUDCAD
|2.7K
|EURAUD
|3.6K
|NZDCAD
|2.8K
|AUDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|EURCAD
|2.3K
|AUDCHF
|976
|EURCHF
|363
|EURUSD
|99
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.68 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +197.67 USD
Máxima perda consecutiva: -1.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 4
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.10 × 1029
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 108
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.96 × 399
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.02 × 488
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.13 × 1200
|
GOMarketsMU-Live
|3.49 × 35
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.57 × 7
|
RoboForex-ECN
|3.74 × 804
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
74 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
Sem comentários