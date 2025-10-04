SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / JMS
Jorge Mansur Saikali

JMS

Jorge Mansur Saikali
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 737%
FusionMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
67
Negociações com lucro:
65 (97.01%)
Negociações com perda:
2 (2.99%)
Melhor negociação:
17.68 USD
Pior negociação:
-1.31 USD
Lucro bruto:
257.77 USD (33 060 pips)
Perda bruta:
-3.04 USD (16 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (197.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
197.67 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.70
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
11.41%
Último negócio:
17 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
188.69
Negociações longas:
39 (58.21%)
Negociações curtas:
28 (41.79%)
Fator de lucro:
84.79
Valor esperado:
3.80 USD
Lucro médio:
3.97 USD
Perda média:
-1.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.31 USD (1)
Crescimento mensal:
10.94%
Previsão anual:
132.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.02 USD
Máximo:
1.35 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.58% (1.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.05% (105.06 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP 13
USDCHF 11
EURJPY 8
AUDCAD 6
EURAUD 5
NZDCAD 5
AUDUSD 4
AUDNZD 4
CADCHF 4
EURCAD 3
AUDCHF 2
EURCHF 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP 45
USDCHF 47
EURJPY 37
AUDCAD 21
EURAUD 17
NZDCAD 19
AUDUSD 17
AUDNZD 14
CADCHF 13
EURCAD 16
AUDCHF 3
EURCHF 3
EURUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP 3.9K
USDCHF 5.4K
EURJPY 5.6K
AUDCAD 2.7K
EURAUD 3.6K
NZDCAD 2.8K
AUDUSD 1.7K
AUDNZD 2.3K
CADCHF 1.1K
EURCAD 2.3K
AUDCHF 976
EURCHF 363
EURUSD 99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.68 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +197.67 USD
Máxima perda consecutiva: -1.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.50 × 4
PUPrime-Live
0.75 × 4
FusionMarkets-Live
1.10 × 1029
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 108
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
2.96 × 399
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.02 × 488
ICMarketsSC-MT5-2
3.13 × 1200
GOMarketsMU-Live
3.49 × 35
ValutradesSeychelles-Live
3.57 × 7
RoboForex-ECN
3.74 × 804
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
74 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
Sem comentários
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar