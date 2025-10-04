Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real8 0.00 × 2 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 1.26 × 480 PUPrime-Live 1.50 × 2 GOMarketsMU-Live 1.83 × 6 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 2.46 × 478 ICMarketsSC-MT5 2.52 × 67 ICMarketsSC-MT5-4 2.52 × 267 Exness-MT5Real3 3.00 × 1 Pepperstone-MT5-Live01 3.00 × 21 Coinexx-Live 3.00 × 1 Exness-MT5Real12 3.11 × 19 ValutradesSeychelles-Live 3.67 × 6 RoboForex-ECN 3.85 × 550 FXNXGlobal-Trade 4.00 × 1 JunoMarkets-Server 4.00 × 5 Valutrades-Live 4.20 × 5 PlexyTrade-Server01 4.25 × 4 VantageInternational-Live 4 4.42 × 12 XM.COM-MT5 4.77 × 257 Darwinex-Live 4.79 × 382 Exness-MT5Real7 5.00 × 1 xChief-MT5 5.00 × 1 51 daha fazla...