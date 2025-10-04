- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
23 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.15 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
112.11 USD (12 318 pips)
Brüt zarar:
-0.58 USD
Maksimum ardışık kazanç:
23 (112.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.11 USD (23)
Sharpe oranı:
1.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
11.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
1858.83
Alış işlemleri:
12 (52.17%)
Satış işlemleri:
11 (47.83%)
Kâr faktörü:
193.29
Beklenen getiri:
4.87 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
30.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
0.06 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
19.26% (26.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|7
|EURGBP
|4
|AUDCAD
|3
|CADCHF
|3
|AUDUSD
|2
|EURCHF
|1
|EURCAD
|1
|EURAUD
|1
|AUDNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|41
|EURGBP
|22
|AUDCAD
|11
|CADCHF
|9
|AUDUSD
|9
|EURCHF
|3
|EURCAD
|9
|EURAUD
|4
|AUDNZD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|3.8K
|EURGBP
|2.1K
|AUDCAD
|1.5K
|CADCHF
|786
|AUDUSD
|946
|EURCHF
|363
|EURCAD
|1.3K
|EURAUD
|947
|AUDNZD
|607
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.15 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +112.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.26 × 480
|
PUPrime-Live
|1.50 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|1.83 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.46 × 478
|
ICMarketsSC-MT5
|2.52 × 67
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.52 × 267
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.00 × 21
|
Coinexx-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|3.11 × 19
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.67 × 6
|
RoboForex-ECN
|3.85 × 550
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|4.00 × 5
|
Valutrades-Live
|4.20 × 5
|
PlexyTrade-Server01
|4.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|4.42 × 12
|
XM.COM-MT5
|4.77 × 257
|
Darwinex-Live
|4.79 × 382
|
Exness-MT5Real7
|5.00 × 1
|
xChief-MT5
|5.00 × 1
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
