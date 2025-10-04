SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / JMS Sinais
Jorge Mansur Saikali

JMS Sinais

Jorge Mansur Saikali
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
23 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
9.15 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
112.11 USD (12 318 pips)
Brüt zarar:
-0.58 USD
Maksimum ardışık kazanç:
23 (112.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
112.11 USD (23)
Sharpe oranı:
1.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
11.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
1858.83
Alış işlemleri:
12 (52.17%)
Satış işlemleri:
11 (47.83%)
Kâr faktörü:
193.29
Beklenen getiri:
4.87 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
30.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
0.06 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
19.26% (26.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 7
EURGBP 4
AUDCAD 3
CADCHF 3
AUDUSD 2
EURCHF 1
EURCAD 1
EURAUD 1
AUDNZD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 41
EURGBP 22
AUDCAD 11
CADCHF 9
AUDUSD 9
EURCHF 3
EURCAD 9
EURAUD 4
AUDNZD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 3.8K
EURGBP 2.1K
AUDCAD 1.5K
CADCHF 786
AUDUSD 946
EURCHF 363
EURCAD 1.3K
EURAUD 947
AUDNZD 607
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9.15 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +112.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.00 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.26 × 480
PUPrime-Live
1.50 × 2
GOMarketsMU-Live
1.83 × 6
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.46 × 478
ICMarketsSC-MT5
2.52 × 67
ICMarketsSC-MT5-4
2.52 × 267
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 21
Coinexx-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real12
3.11 × 19
ValutradesSeychelles-Live
3.67 × 6
RoboForex-ECN
3.85 × 550
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
JunoMarkets-Server
4.00 × 5
Valutrades-Live
4.20 × 5
PlexyTrade-Server01
4.25 × 4
VantageInternational-Live 4
4.42 × 12
XM.COM-MT5
4.77 × 257
Darwinex-Live
4.79 × 382
Exness-MT5Real7
5.00 × 1
xChief-MT5
5.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
İnceleme yok
2025.10.04 00:44
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.04 00:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol