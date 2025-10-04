信号部分
信号 / MetaTrader 5 / JMS
Jorge Mansur Saikali

JMS

Jorge Mansur Saikali
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
增长自 2025 737%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
67
盈利交易:
65 (97.01%)
亏损交易:
2 (2.99%)
最好交易:
17.68 USD
最差交易:
-1.31 USD
毛利:
257.77 USD (33 060 pips)
毛利亏损:
-3.04 USD (16 pips)
最大连续赢利:
46 (197.67 USD)
最大连续盈利:
197.67 USD (46)
夏普比率:
0.70
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.41%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 天
采收率:
188.69
长期交易:
39 (58.21%)
短期交易:
28 (41.79%)
利润因子:
84.79
预期回报:
3.80 USD
平均利润:
3.97 USD
平均损失:
-1.52 USD
最大连续失误:
1 (-1.31 USD)
最大连续亏损:
-1.31 USD (1)
每月增长:
10.94%
年度预测:
132.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
1.35 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.58% (1.33 USD)
净值:
38.05% (105.06 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURGBP 13
USDCHF 11
EURJPY 8
AUDCAD 6
EURAUD 5
NZDCAD 5
AUDUSD 4
AUDNZD 4
CADCHF 4
EURCAD 3
AUDCHF 2
EURCHF 1
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURGBP 45
USDCHF 47
EURJPY 37
AUDCAD 21
EURAUD 17
NZDCAD 19
AUDUSD 17
AUDNZD 14
CADCHF 13
EURCAD 16
AUDCHF 3
EURCHF 3
EURUSD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURGBP 3.9K
USDCHF 5.4K
EURJPY 5.6K
AUDCAD 2.7K
EURAUD 3.6K
NZDCAD 2.8K
AUDUSD 1.7K
AUDNZD 2.3K
CADCHF 1.1K
EURCAD 2.3K
AUDCHF 976
EURCHF 363
EURUSD 99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.68 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +197.67 USD
最大连续亏损: -1.31 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.50 × 4
PUPrime-Live
0.75 × 4
FusionMarkets-Live
1.10 × 1029
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 108
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
2.96 × 399
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.02 × 488
ICMarketsSC-MT5-2
3.13 × 1200
GOMarketsMU-Live
3.49 × 35
ValutradesSeychelles-Live
3.57 × 7
RoboForex-ECN
3.74 × 804
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
4.00 × 1
74 更多...
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 08:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 07:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 06:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 16:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 01:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.05 13:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 22:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 21:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
