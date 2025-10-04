- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
67
盈利交易:
65 (97.01%)
亏损交易:
2 (2.99%)
最好交易:
17.68 USD
最差交易:
-1.31 USD
毛利:
257.77 USD (33 060 pips)
毛利亏损:
-3.04 USD (16 pips)
最大连续赢利:
46 (197.67 USD)
最大连续盈利:
197.67 USD (46)
夏普比率:
0.70
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
11.41%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 天
采收率:
188.69
长期交易:
39 (58.21%)
短期交易:
28 (41.79%)
利润因子:
84.79
预期回报:
3.80 USD
平均利润:
3.97 USD
平均损失:
-1.52 USD
最大连续失误:
1 (-1.31 USD)
最大连续亏损:
-1.31 USD (1)
每月增长:
10.94%
年度预测:
132.76%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.02 USD
最大值:
1.35 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.58% (1.33 USD)
净值:
38.05% (105.06 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURGBP
|13
|USDCHF
|11
|EURJPY
|8
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|1
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURGBP
|45
|USDCHF
|47
|EURJPY
|37
|AUDCAD
|21
|EURAUD
|17
|NZDCAD
|19
|AUDUSD
|17
|AUDNZD
|14
|CADCHF
|13
|EURCAD
|16
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURGBP
|3.9K
|USDCHF
|5.4K
|EURJPY
|5.6K
|AUDCAD
|2.7K
|EURAUD
|3.6K
|NZDCAD
|2.8K
|AUDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|EURCAD
|2.3K
|AUDCHF
|976
|EURCHF
|363
|EURUSD
|99
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.68 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +197.67 USD
最大连续亏损: -1.31 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 4
|
PUPrime-Live
|0.75 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.10 × 1029
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 108
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.96 × 399
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|3.02 × 488
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.13 × 1200
|
GOMarketsMU-Live
|3.49 × 35
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.57 × 7
|
RoboForex-ECN
|3.74 × 804
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
