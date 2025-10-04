- 자본
- 축소
트레이드:
94
이익 거래:
89 (94.68%)
손실 거래:
5 (5.32%)
최고의 거래:
17.68 USD
최악의 거래:
-1.31 USD
총 수익:
311.64 USD (35 758 pips)
총 손실:
-6.53 USD (16 pips)
연속 최대 이익:
46 (197.67 USD)
연속 최대 이익:
197.67 USD (46)
샤프 비율:
0.60
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
16.80%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
174.35
롱(주식매수):
55 (58.51%)
숏(주식차입매도):
39 (41.49%)
수익 요인:
47.72
기대수익:
3.25 USD
평균 이익:
3.50 USD
평균 손실:
-1.31 USD
연속 최대 손실:
2 (-1.61 USD)
연속 최대 손실:
-1.61 USD (2)
월별 성장률:
27.22%
연간 예측:
330.26%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
1.75 USD (0.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.58% (1.33 USD)
자본금별:
44.98% (141.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|25
|EURGBP
|13
|USDCHF
|11
|AUDCAD
|9
|EURJPY
|8
|EURAUD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|43
|EURGBP
|45
|USDCHF
|47
|AUDCAD
|31
|EURJPY
|37
|EURAUD
|17
|NZDCAD
|19
|AUDUSD
|17
|AUDNZD
|14
|CADCHF
|13
|EURCAD
|16
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.6K
|EURGBP
|3.9K
|USDCHF
|5.4K
|AUDCAD
|3.9K
|EURJPY
|5.6K
|EURAUD
|3.6K
|NZDCAD
|2.8K
|AUDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|EURCAD
|2.3K
|AUDCHF
|976
|EURCHF
|363
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.68 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +197.67 USD
연속 최대 손실: -1.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
Exness-MT5Real8
|0.50 × 4
PUPrime-Live
|0.75 × 4
FusionMarkets-Live
|0.99 × 1272
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
GoMarkets-Live
|2.20 × 71
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 108
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
Coinexx-Live
|2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
|2.96 × 399
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
|3.02 × 488
ICMarketsSC-MT5-2
|3.13 × 1201
GOMarketsMU-Live
|3.49 × 35
ValutradesSeychelles-Live
|3.57 × 7
RoboForex-ECN
|3.74 × 804
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
리뷰 없음