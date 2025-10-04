시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / JMS
Jorge Mansur Saikali

JMS

Jorge Mansur Saikali
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 887%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
94
이익 거래:
89 (94.68%)
손실 거래:
5 (5.32%)
최고의 거래:
17.68 USD
최악의 거래:
-1.31 USD
총 수익:
311.64 USD (35 758 pips)
총 손실:
-6.53 USD (16 pips)
연속 최대 이익:
46 (197.67 USD)
연속 최대 이익:
197.67 USD (46)
샤프 비율:
0.60
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
16.80%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
174.35
롱(주식매수):
55 (58.51%)
숏(주식차입매도):
39 (41.49%)
수익 요인:
47.72
기대수익:
3.25 USD
평균 이익:
3.50 USD
평균 손실:
-1.31 USD
연속 최대 손실:
2 (-1.61 USD)
연속 최대 손실:
-1.61 USD (2)
월별 성장률:
27.22%
연간 예측:
330.26%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.02 USD
최대한의:
1.75 USD (0.62%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.58% (1.33 USD)
자본금별:
44.98% (141.87 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 25
EURGBP 13
USDCHF 11
AUDCAD 9
EURJPY 8
EURAUD 5
NZDCAD 5
AUDUSD 4
AUDNZD 4
CADCHF 4
EURCAD 3
AUDCHF 2
EURCHF 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 43
EURGBP 45
USDCHF 47
AUDCAD 31
EURJPY 37
EURAUD 17
NZDCAD 19
AUDUSD 17
AUDNZD 14
CADCHF 13
EURCAD 16
AUDCHF 3
EURCHF 3
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 1.6K
EURGBP 3.9K
USDCHF 5.4K
AUDCAD 3.9K
EURJPY 5.6K
EURAUD 3.6K
NZDCAD 2.8K
AUDUSD 1.7K
AUDNZD 2.3K
CADCHF 1.1K
EURCAD 2.3K
AUDCHF 976
EURCHF 363
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +17.68 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +197.67 USD
연속 최대 손실: -1.61 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
0.50 × 4
PUPrime-Live
0.75 × 4
FusionMarkets-Live
0.99 × 1272
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.20 × 71
ICMarketsSC-MT5
2.32 × 108
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
Coinexx-Live
2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
2.78 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
2.96 × 399
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
3.02 × 488
ICMarketsSC-MT5-2
3.13 × 1201
GOMarketsMU-Live
3.49 × 35
ValutradesSeychelles-Live
3.57 × 7
RoboForex-ECN
3.74 × 804
Exness-MT5Real12
3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
4.00 × 1
75 더...
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
리뷰 없음
2026.01.05 11:04
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.04 22:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 22:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 15:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 21:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 17:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 13:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 12:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 10:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 10:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 09:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
