Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
65 (97.01%)
Transacciones Irrentables:
2 (2.99%)
Mejor transacción:
17.68 USD
Peor transacción:
-1.31 USD
Beneficio Bruto:
257.77 USD (33 060 pips)
Pérdidas Brutas:
-3.04 USD (16 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (197.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
197.67 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.70
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
11.41%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
188.69
Transacciones Largas:
39 (58.21%)
Transacciones Cortas:
28 (41.79%)
Factor de Beneficio:
84.79
Beneficio Esperado:
3.80 USD
Beneficio medio:
3.97 USD
Pérdidas medias:
-1.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.31 USD (1)
Crecimiento al mes:
10.94%
Pronóstico anual:
132.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.02 USD
Máxima:
1.35 USD (0.61%)
Reducción relativa:
De balance:
0.58% (1.33 USD)
De fondos:
38.05% (105.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURGBP
|13
|USDCHF
|11
|EURJPY
|8
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDUSD
|4
|AUDNZD
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|3
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|1
|EURUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURGBP
|45
|USDCHF
|47
|EURJPY
|37
|AUDCAD
|21
|EURAUD
|17
|NZDCAD
|19
|AUDUSD
|17
|AUDNZD
|14
|CADCHF
|13
|EURCAD
|16
|AUDCHF
|3
|EURCHF
|3
|EURUSD
|2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURGBP
|3.9K
|USDCHF
|5.4K
|EURJPY
|5.6K
|AUDCAD
|2.7K
|EURAUD
|3.6K
|NZDCAD
|2.8K
|AUDUSD
|1.7K
|AUDNZD
|2.3K
|CADCHF
|1.1K
|EURCAD
|2.3K
|AUDCHF
|976
|EURCHF
|363
|EURUSD
|99
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Mejor transacción: +17.68 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +197.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
Exness-MT5Real8
|0.50 × 4
PUPrime-Live
|0.75 × 4
FusionMarkets-Live
|1.10 × 1029
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
|2.32 × 108
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
Coinexx-Live
|2.40 × 10
Pepperstone-MT5-Live01
|2.78 × 64
ICMarketsSC-MT5-4
|2.96 × 399
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
FPMarketsSC-Live
|3.02 × 488
ICMarketsSC-MT5-2
|3.13 × 1200
GOMarketsMU-Live
|3.49 × 35
ValutradesSeychelles-Live
|3.57 × 7
RoboForex-ECN
|3.74 × 804
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
FPMarketsLLC-Live
|4.00 × 2
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
otros 74...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Nas Minhas Operaçoes é adicionado Take Profit sem Stop Loss, e os lucros está crescendo exponencialmente.
No hay comentarios